У громаді на Рівненщині оголосили акцію "Каштани для ЗСУ" і просять долучатися всіх жителів. За виручені з продажу гроші хочуть придбати автомобіль для 117 окремої механізованої бригади ЗСУ.

Про старт акції "Каштани для ЗСУ" оголосили у Facebook Гощанська селищна рада.

"Просимо всіх мешканців громади долучитися до збору каштанів. Зібрані плоди ми здамо на виготовлення ліків за ціною 6 грн за 1 кг. Зібраний урожай каштанів вже можна приносити у Гощанську селищну раду, вулиця Незалежності, 72 та в сільські ради старостинських округів. Важливо, плоди мають бути без зеленої колючої шкірки", — зазначили в повідомленні.

Виручені з продажу каштанів гроші скерують на придбання автомобіля для 117 окремої механізованої бригади, у складі якої захищає Україну житель Гощанської громади Ігор Москальчук.

Голова Гощанської громади Микола Панчук уточнив Суспільному, що акцію "Каштани для ЗСУ" вони проводять спільно з Асоціацією фермерів Рівненщини. Також він додав, що люди й самі можуть організуватися й визначити місце для збору каштанів:

"Все дуже просто — організувалися, де є каштани, зібрали, ми автомобілем приїхали й забрали, продали й закрили якусь потребу. Тих, хто найактивніше долучиться до цього процесу, плануємо якось відзначити. Відзвітуємося за кожну копийку і на що витратили — теж. Зараз якраз сезон і прекрасна погода для того, щоб зібрати їх й підтримати наших вояків".

Акцію "Каштани для ЗСУ" оголосили з 30 вересня. Зі слів Миколи Панчука, триватиме вона приблизно тиждень.

Суспільне Рівне у Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook