Футбольний клуб "Буковина" на виїзді переміг команду "Нива" з Тернополя. Гра закінчилась із рахунком 0:1. Матч відбувся 30 вересня.
Про це стало відомо з трансляції Професіональної футбольної ліги України на YouTube.
У матчі воротар тернопільського клубу пропустив м'яч від капітана "Буковини" Артура Новотрясова. Він влучив у ворота суперника на 90-ій хвилині матчу.
За результатами матчу "Буковина" піднялася на третє місце з десяти у турнірній таблиці групи "А". У активі підопічних Андрія Мельничука 14 набраних балів. Водночас ФК "Нива" перебуває на шостій сходинці.
Що відомо про футбольний клуб "Буковина"
- "Буковина" – єдина в області футбольна команда, яка виступає на професійному рівні. У новому сезоні команда буде змагатися у Першій лізі.
- У попередньому сезоні у "Буковини" змінився президент – ним став підприємець Андрій Сафроняк. Попередній очільник клубу Вадим Заєць покинув пост у грудні 2021 року. Він очолював клуб із лютого 2019 року.
- У новому футбольному сезоні "Буковина" гратиме у Першій лізі. Зокрема, змагатимуться з командами з Тернополя, Хмельницького та Харкова.
- За результатами першого етапу змагань стане відомо, хто змагатиметься за вихід до прем'єр-ліги, а які команди гратимуть у групі на вибування.
- Футбольний клуб "Буковина" залишили четверо гравців та асистент головного тренера Павло Таран. У новому сезоні у команді не гратимуть Антон Задерейко, Кирило Прокопчук, нападник Михайло Сергійчук та півзахисник Ілля Скрипник.
Читайте Суспільне Чернівці у Telegram: головні новини
Станьте частиною Суспільне Чернівці: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи села. Пишіть нам на пошту редакції новин: [email protected].