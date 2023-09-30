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Футбольний клуб "Буковина" на виїзді переміг команду "Нива" з Тернополя
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Футбольний клуб "Буковина" на виїзді переміг команду "Нива" з Тернополя

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Футбольний клуб &quot;Буковина&quot; на виїзді переміг команду &quot;Нива&quot; з Тернополя
Артур Новотрясов. Фото: СФК "Буковина"

Футбольний клуб "Буковина" на виїзді переміг команду "Нива" з Тернополя. Гра закінчилась із рахунком 0:1. Матч відбувся 30 вересня.

Про це стало відомо з трансляції Професіональної футбольної ліги України на YouTube.

У матчі воротар тернопільського клубу пропустив м'яч від капітана "Буковини" Артура Новотрясова. Він влучив у ворота суперника на 90-ій хвилині матчу.

За результатами матчу "Буковина" піднялася на третє місце з десяти у турнірній таблиці групи "А". У активі підопічних Андрія Мельничука 14 набраних балів. Водночас ФК "Нива" перебуває на шостій сходинці.

Що відомо про футбольний клуб "Буковина"

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