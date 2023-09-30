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Прокуратура підготувала 85 позовів, аби конфіскувати у росіян та білорусів землі, якими вони володіють на Житомирщині
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Прокуратура підготувала 85 позовів, аби конфіскувати у росіян та білорусів землі, якими вони володіють на Житомирщині

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Прокуратура Житомирщини відсуджуватиме землі з володінь росіян і білорусів
Прокуратура Житомирщини відсуджуватиме землі з володінь росіян і білорусів. Фото: Житомирська прокуратура

Житомирська обласна прокуратура підготувала до суду 85 позовів, аби конфіскувати у громадян Росії та Білорусі сільськогосподарські землі, якими вони володіють на Житомирщині.

Про це Суспільному розповіла речниця Житомирської обласної прокуратури Тетяна Гоша.

За її словами, йдеться про землі загальною площею майже 280 гектарів вартістю 12 мільйонів 700 тисяч гривень.

"З'ясувалося, що в Житомирській області громадяни РФ та Білорусі успадкували значну кількість земель сільськогосподарського призначення. Це порушує вимоги чинного законодавства, оскільки у Конституції та Земельному кодексі України сказано, що землі сільськогосподарського призначення можуть перебувати лише у власності Українського народу. Щоб захистити інтереси держави та громадян України, обласна прокуратура і регіональне управління СБУ цьогоріч підготували до суду 85 позовів про конфіскацію земель сільськогосподарського призначення у громадян РФ та Білорусі", — каже Тетяна Гоша.

Станом на зараз суд підтримав чотири позови і погодив конфіскацію 14 гектарів земельних ділянок на суму майже 750 тисяч гривень.

Раніше Суспільне повідомляло, що житомирські прокурори судяться з росіянами та білорусами, які успадкували землі на Звягельщині, але не продали їх, як того вимагає закон. У Звягельському районі близько 34 гектарів землі перебувають у приватній власності громадян Росії та Білорусі.

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