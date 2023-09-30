У Вижниці Чернівецької області провели буткемп для молоді. Впродовж чотирьох днів 10 команд з підтримкою менторів вчилися розв'язувати проблеми у своїх громадах та спільнотах. Це перший такий захід у межах програми UPSHIFT, яка працює в області. Участь у програмі беруть молоді люди від 14 до 24 років.

У заході взяли участь 37 учасників з десяти команд. Їх сформували учасники з Чернівців, селища Берегомет, з сіл Бояни та Бабин. Про це в коментарі Суспільному сказав асистент проєкту Олександр Гуляєв.

Фото: Центр молоді Чернівців Буткемп (з англійської мови — "навчальний табір") — навчальний інтенсив, учасники якого можуть максимально швидко опанувати нові навички.

На буткемпі кожна команда працювала над розв'язанням певної проблеми, зокрема вони стосувалися екології, психологічної підтримки, створення безпечного простору для спілкування та культурної ідентичності.

Наприклад команда "Жолуді" хоче покращити та розвинути культуру поводження з органічними відходами в області, оскільки вони вважають, що буковинці недостатньо знають про сортування.

"Ми розуміємо, що є багато інформації про поводження з іншою вторсировиною. А саме про органіку досить мало інформації. Органічні відходи забруднюють вторсировину, яку можна було б переробити. Але органічні відходи легко переробляти в себе на місці, прямо вдома. Ми генеруємо ідеї, як цю проблему можна вирішити", — розповідає організатор команди "Жолуді" Іван.

Команда Івана пропонує поставити компостери у парках та школах, провести інформаційну кампанію та адвокаційну кампанію серед органів місцевої влади. Так команда сподівається, що в Чернівцях культура компостування органічних відходів буде більш масовою.

Учасники команди разом із ментором прикріплюють свої ідеї на дошку. Фото: Центр молоді Чернівців

Розкрити проблему та відшукати шляхи її вирішення кожній команді допомагає закріплений за нею ментор чи менторка. Це люди, які мають досвід, яким діляться зі своїми "підопічними". Разом вони створюють безпечне та відкрите середовище, де учасники можуть без остраху ділитися своїми переживаннями та пропонувати ідеї.

"Моя команда навчила мене того, що ніколи не пізно чомусь вчитися. Ми можемо знати будь-що, але кожна людина, з якою ми спілкуємося, від неї ми навчаємось все більше і більше нового", — розповідає один з менторів Михайло.

Фото: Центр молоді Чернівців

На буткемпі команди представляють свої ідеї розв'язання проблем, а потім мають тиждень, щоб доопрацювати свої ідеї та сформувати їх в молодіжний проєкт.

"Учасники заходять в наш проєкт на етапі натхнення та дослідження. Вони знайомляться зі своїм ментором чи менторкою і починають досліджувати власну проблему. Ми вже допомагаємо ці проблеми доопрацювати трохи. І потім команди йдуть в останній етап – в реалізацію. У команд буде три місяці, аби реалізувати проєкти, які вони тут напрацювали", – розповідає асистент проєкту Олександр Гуляєв.

За його словами, команди на проєкті отримують наставницьку підтримку від менторів впродовж всього втілення своїх проєктів. На реалізацію цих проєктів команди можуть отримати до 70 тисяч гривень.

Фото: Центр молоді Чернівців

Як потрапити на наступні хвилі програми

До липня 2024 року в області проведуть ще три набори команд. Участь у програмі може взяти молодь від 14 до 24 років. Вони мають зібрати команду від трьох до п'яти людей та запропонувати проблему, яку потрібно вирішити у їхньому закладі, місті чи громаді.

"Шукаємо ідеї на будь-яку тему – все, що турбує молодь у їхньому віці, їхній громаді. Все, що може знайти у нас відгук та матиме можливість перетворитися з ідеї на якийсь проєкт, який ми можемо підтримати менторським супроводом та ресурсами", – каже Гуляєв.

Дізнатися про набори на наступні хвилі програми в області можна на сторінці Центру молоді Чернівців або на сайті програми UPSHIFT.

Менторки буткемпу. Фото: Центр молоді Чернівців

Що відомо про програму UPSHIFT на Буковині

Програма UPSHIFT у Чернівецькій області проводиться ГО «Центр молоді Чернівців» в рамках програми «Розвиток потенціалу молоді у західних областях України», що імплементується ІСАР Єднання, за фінансової підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) і Уряду Норвегії.

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