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На Франківщині відкрили пам'ятні дошки трьом бійцям Степану Тарабалці, Тарасу Греченюку та Олегу Боднаренку
Пам'ятьВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

На Франківщині відкрили пам'ятні дошки трьом бійцям Степану Тарабалці, Тарасу Греченюку та Олегу Боднаренку

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Меморіальні дошки трьом бійцям України
Фото: Facebook/Богдан Станіславський

У Корничі Коломийської громади, що на Франківщині, відкрили пам'ятні дошки льотчику Степану Тарабалці та воїнам Тарасу Греченюку, Олегу Боднаренку. Їх встановили на стіні місцевої гімназії.

Про це на Facebook-сторінці повідомив голова Коломийської громади Богдан Станіславський.

"Степан Тарабалка, Тарас Греченюк та Олег Боднаренко є прикладом для кожного з нас. Памʼятні дошки на стінах навчального закладу будуть кожного дня нагадувати нашій молоді, якою ціною нам дається незалежність, а їхній подвиг стане стимулом наполегливо працювати над собою. Вічна пам’ять воїнам!" — йдеться у дописі.

Що відомо про полеглих воїнів

Степан ТарабалкаГерой України, майор 114 бригади тактичної авіації Повітряних сил України. Від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну виконував бойові вильоти на літаку МіГ-29. Загинув 13 березня 2022 року у повітряному бою над Житомиром. Після загибелі Степана Тарабалки його мати Наталія відкрила центр для реабілітації військових "Тепло крилатої душі". На облаштування центру жінка витратила гроші, які отримала із держбюджету після смерті сина.

Тарас Греченюк — старший сержант Луганського прикордонного загону. Брав участь у бойових діях з 2014 року. З початку повномасштабного вторгнення також пішов служити у військо. Загинув боєць 9 березня 2022 року при виконанні бойового завдання.

Олег Боднаренко — механік-водій медичного відділення 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Був учасником Революції гідності. У 2015 році мобілізувався до лав Збройних сил України. Брав участь у боях на першій лінії вогню, а також вивозив поранених воїнів. 28 листопада 2017 року помер через захворювання, яке набув під час перебування в зоні АТО.

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