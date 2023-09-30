ISW: українські військові просунулися поблизу Кліщіївки на Бахмутському напрямку

29 вересня українські війська продовжували контрнаступальні дії на заході Запорізької області та в районі Бахмута на Донеччині.

Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни.

Російські джерела стверджували, що українські війська атакували на північ від Роботиного, а також поблизу Вербового та Новопрокопівки 28 та 29 вересня.

29 вересня російські так звані військові кореспонденти заявили, що українські сили безуспішно намагалися просунутися на схід від залізничної лінії на південь від Бахмута в районі Кліщіївки і Курдюмівки і повідомили про важкі бої на лінії Кліщіївка-Андріївка-Курдюмівка.

Що відомо про просування ЗСУ на півдні та сході України

Командувач оперативно-стратегічного угрупування "Таврія" генерал Олександр Тарнавський заявив, що повільне просування Сил оборони під час контрнаступу на півдні, спричинені хорошою підготовкою армії РФ до цих подій. ЗСУ намагаються пройти крізь мінні поля, тривають постійні артобстріли з обох боків.

16 серпня українські військові звільнили Урожайне на Донеччині, повідомила ексзаступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона зазначила, що ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах.

28 серпня в Міноборони підтвердили, що українські військові звільнили Роботине на Запоріжжі. 23 серпня на даху місцевої школи Сили оборони вивісили український прапор.

В перші дні осені 2023 року ЗСУ прорвали перші оборонні лінії РФ. За словами речника об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна, українські бійці розміновували вручну, "тому що будь-яку техніку ворог брав на приціл і намагався її знищити. Тому її доводилося відводити".

17 вересня українські військові звільнили Кліщіївку на Донеччині, що за сім кілометрів від Бахмута, повідомив Суспільному начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш. Нині тривають тяжкі бої за Андріївку.