Російський президент Володимир Путін записав відеозвернення з нагоди "дня возз'єднання" Росії із чотирма українськими областями.

Відповідне звернення опублікували на сайті президента РФ.

Рік назад, 30 вересня 2022 року, Росія підписала "договори" про вхід чотирьох окупованих областей України у склад Російської Федерації. Підписання відбулося після низки фіктивних референдумів у регіонах, яке не визнали більшість країн світу.

Мешканці окупованих регіонів повідомляли, що місцева влада використовувала тактику залякування та погрози насильства, щоб змусити людей проголосувати на референдумах.

Цього року Путін записав відеозвернення, в якому привітав жителів окупованих територій з річницею "возз'єднання".

"Рік тому, 30 вересня, відбулася визначальна, справді історична і кардинальна подія: були підписані угоди про приєднання до Російської Федерації чотирьох нових суб’єктів. Ми – один народ і разом все подолаємо, відповімо на будь-які виклики", – сказав Путін.

28 вересня Володимир Путін підписав документ, у якому оголосив державним святом окупацію Луганської, Донецької та частини Херсонської і Запорізької областей України.

29 вересня Міноборони Росії оголосило про початок призову жителів окупованих територій у рамках призову на військову службу, який проводиться двічі на рік.

Що відомо про спробу анексії Росією тимчасово окупованих територій України

Президент Росії Володимир Путін 30 вересня виступив у Георгіївській залі Кремля на церемонії так званого "приєднання" до РФ тимчасово окупованих українських територій Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей після того, як на них відбулися псевдореферендуми. У своїй промові він також закликав "Київ сісти за стіл переговорів". На цій же церемонії ватажки самоназваних "Л/ДНР" Деніс Пушилін, Леонід Пасічник, а також колаборанти Євген Балицький та Володимир Сальдо підписали документи про так зване "приєднання" регіонів до РФ.

В цей же день, 30 вересня, Україна подала заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс та союзники не визнають "договори" президента РФ Володимира Путіна про спробу анексії українських територій, а також зазначив, що вступ України в НАТО залежить від згоди усіх союзників.