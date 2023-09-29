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В Одесі консервують Будинок вчених, який зазнав руйнувань після атак РФ
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В Одесі консервують Будинок вчених, який зазнав руйнувань після атак РФ

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В Одесі консервують Будинок вчених, який зазнав руйнувань після атак РФ
Будинок вчених в Одесі після російських атак. Фото: Суспільне Одеса

Після атаки Росії 25 вересня по Одесі вибуховою хвилею знову зачепило Будинок вчених, будівля якого є пам’яткою архітектури. Адміністрація установи вирішила консервувати будинок. Які пошкодження зафіксували та в чому складність консерваційних робіт дізнавались кореспонденти Суспільного.

Одна з найскладніших задач — відновлення проводки, адже для цього треба шкодити декор інтер'єрів, розповіла директорка установи Світлана Жекова. За її словами, певний комплекс консерваційних заходів вже провели.

"Протягом двох місяців ми встигли відновити систему відеоспостереження, відремонтувати пожежну сигналізацію. Полагодили систему електромережі, але полагодили її частково. Не все можна відновити. Є певні проблеми, адже проводка у двохсотрічній будівлі дуже стара", — зазначила Світла Жекова.

В Одесі консервують Будинок вчених
Зелена зала Будинку вчених в Одесі після кількох російських атак по місту. Фото: Суспільне Одеса

Пошкодженими у Будинку вчених виявились старовинне скло, мармур, декоративні деталі. Кожен з цих елементів вимагає руки фахівця, але найти професіоналів в Одесі виявилося непросто, додала директорка:

"Для того, аби наразі всі ці пошкодження ліквідувати, треба освоїти, відновити багато технологій. Якщо це штучний мармур, то ми маємо знайти майстра, який гарно працює на штучному мармурі. Якщо там ліпнина, то ми маємо знайти майстра з ліпнини і так далі. Ми не можемо наразі сказати, чи можемо ми довірити одеським майстрам відновлювати Будинок вчених".

Будинок вчених в Одесі консервують
Пошкоджена внаслідок однієї з російських атак по Одесі люстра у Будинку вчених. Фото: Суспільне Одеса

Зелену залу у Будинку вчених до атаки 25 вересня ще сподівалися відновити для проведення науково-просвітницької діяльності, але переглянули рішення.

"Повторна вибухова хвиля, і ми бачимо, що той ліхтар, який ми сподівалися відновити, реставрувати, що він знову постраждав. І це змушує нас переглянути наші наміри щодо відновлення ліхтаря у воєнний час. Тому ставимо нове завдання. Все ж таки консервувати те скло, що залишилося, і утворити якусь захисну конструкцію". — зазначила директорка.

Будинок вчених в Одесі після атаки РФ
Пошкоджений ліхтар Будинку вчених в Одесі. Фото: Суспільне Одеса

Роботи в будівлі наразі не на часі, каже керівник науково-виробничого центру Володимир Суханов, який у мирний час займався укріпленням і реставрацією Будинку вчених.

"Там є велика проблема, пов'язана з особливістю цього об'єкту: у результаті ракетних обстрілів і їх наслідків постраждали внутрішні приміщення, які є історичною, архітектурною та художньою цінністю, до якої торкатися просто так не можна", — розповів Володимир Суханов.

Будинок вчених в Одесі
Пошкоджена вибуховою хвилею стеля у Будинку вчених. Фото: Суспільне Одеса

Натомість спеціальна комісія з відновлення пам'яток архітектури дозволила поточний ремонт та протиаварійні роботи, пояснив експерт. .

"Будинок вчених — об'єкт культурної спадщини національного значення. Цей документ дозволяє поточний ремонт, капітальний ремонт і протиаварійні роботи проводити за схемою, яка дозволена постановою Кабінету міністрів", — додав Володимир Суханов.

Одеський Будинок вчених
Через вибухову хвилю внаслідок російської атаки 23 липня у будівлях вибило вікна. Фото: Суспільне Одеса

Будинок вчених в Одесі зазнав руйнувань від ударної хвилі внаслідок російської атаки по місту вночі 23 липня. Тоді були пошкоджені всі зали та приміщення всередині: вікна потрощені, шматки стель впали, оздоблення зламані.

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