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За тиждень у Полтаві народилась 61 дитина
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За тиждень у Полтаві народилась 61 дитина

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Фото: Pexels

У медичних закладах Полтавської громади серед дітей, які народилися за тиждень, більше дівчат, ніж хлопців. Це дані з трьох медичних установ.

Як повідомили на офіційній Facebook-сторінці Департаменту охорони здоров’я Полтавської міськради, серед 61 новонародженого ― 31 дівчинка та 30 хлопців. Зокрема:

  • у міському перинатальному центрі народилися 29 дітей;
  • у перинатальному центрі обласної лікарні ― 26 дітей;
  • у Полтавській районній лікарні ― 6 новонароджених.

Це дані від 22 до 29 вересня. За попередній тиждень у полтавських медзакладах новонароджених було 64.

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