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У Чернівцях планують продовжити ремонт вулиці Руської за майже 35 мільйонів гривень
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У Чернівцях планують продовжити ремонт вулиці Руської за майже 35 мільйонів гривень

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У Чернівцях планують продовжити ремонт вулиці Руської за майже 35 мільйонів гривень
Світлина ілюстративна. Фото: Unsplash

У Чернівцях планують продовжити капітальний ремонт вулиці Руської. Йдеться про ділянку від мосту до вулиці Січових Стрільців, ділянку від вулиці Сагайдачного відремонтували раніше.

Про це йдеться у тендерній документації на платформі Prozorro.

За даними департаменту інфраструктури та благоустрою, скоригували старий проєкт ремонту вулиці. За цим проєктом раніше вже відремонтували частину вулиці Руської від вулиці Сагайдачного до мосту.

Проєкт скоригували, враховуючи актуальні ціни. Він пройшов державну експертизу. Розпочати ремонт ділянки вулиці Руської планують у 2024 році.

На платформі Prozorro йдеться про те, що договір на ремонт планують укласти з компанією "ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР". Це єдина компанія, яка подала тендерну пропозицію.

У 2019 році вулицю Руську відремонтували на ділянці від вулиці Сагайдачного до мосту. До жовтня 2019 року підрядник мав зробити ремонт і ділянки до вулиці Січових Стрільців, але роботи не завершив.

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