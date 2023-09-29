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Під час чергової атаки РФ по Херсону загинула медсестра лікарні Світлана Віштомова
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Під час чергової атаки РФ по Херсону загинула медсестра лікарні Світлана Віштомова

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Загибла медсестра
Херсон, загибла медсестра Світлана Вішмотова. Фото: Херсонська міська клінічна лікарня ім. Тропіних/Facebook

Внаслідок чергової атаки РФ по Херсону, яка сталась ввечері 28 вересня 2023 року, загинула молодша медична сестра херсонської лікарні ім.Тропіних Світлана Віштомова.

Про це повідомляється на сторінці у Facebook Херсонської міської клінічної лікарні ім. Тропіних.

У дописі йдеться, що жінка загинула внаслідок прямого влучання російського снаряда. Вона з момент обстрілу перебувала на вулиці, біля свого дому. Загинули також дві жінки, що перебували поруч.

"Молода жінка, матуся трьох діток, світла, сповнена життя… Вона працювала у відділенні понад 15 років, робила на своєму місці все задля допомоги і підтримки у цей складний час. Колектив лікарні висловлює щирі співчуття рідним Світлани. Зараз її чоловік з дітьми знаходяться під супроводом психологів та наглядом лікарів", — написали на сторінці медзакладу.

Також на сторінці закладу повідомили, що це вже не перша втрата в їх колективі: на початку травня від російської атаки в АТБ загинула старша медична сестра відділення реанімації Тетяна Кириченко разом з чоловіком. Трохи раніше, травми несумісні з життям травми поблизу магазину в місті отримала молодша медична сестра відділення медичної реабілітації Олена Ситник.

Станом на 5 серпня 2023 року на Херсонщині загинули 11 медиків, 23 — отримали поранення.

Раніше в прокуратурі повідомили, що 29 вересня близько 8:30 російські військові обстріляли Херсон. Двоє працівників комунального підприємства отримали важкі поранення.

Що відомо про обстріли Херсонщини 28 вересня 2023 року

Російська армія обстріляла Херсон. Загинули три жінки. Двох дітей евакуювали з місця обстрілу, їх оглянули медики, з ними працює психолог.

Військові РФ вдарили по Антонівці. Поранені троє людей. До лікарні доправлені дві жінки та чоловік з травмами різного ступеня важкості.

28 вересня, під час виконання польових робіт на Херсонщині, тракторист наїхав на російську міну. Чоловік отримав поранення, наразі він перебуває в лікарні.

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