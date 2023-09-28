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Кількість обстрілів та снарядів: як їх рахують та чому херсонці чують більше вибухів, ніж подають у щоденних зведеннях
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Кількість обстрілів та снарядів: як їх рахують та чому херсонці чують більше вибухів, ніж подають у щоденних зведеннях

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Український військовий
Український військовий. Ілюстративне фото: Zelenskiy/Official/Telegram

Щоранку у зведеннях подають кількість обстрілів і кількість випущених РФ по території деокупованої Херсонщини. Їх рахують військові, поліція і державна служба з надзвичайних ситуацій. Уся інформація акумулюється у коменданта гарнізону, який передає її місцевим органам влади для оприлюднення.

Про це на брифінгу голови ОВА, розповів комендант Херсонської області, підполковник Олександр Третяк.

"Російські війська обстрілюючи випускають від одного до декількох снарядів одночасно. Тому обстрілом слід вважати атаку на певний район в короткий проміжок часу, до 15 хвилин. Люди, коли чують "приліт" снаряда, думають, що це рахується як один обстріл. Але це не так. Коли гармата випускає кілька снарядів чи один, або кілька гармат одночасно обстрілюють один район — це рахується як один обстріл", — роз'яснив комендант області.

За його словами, статистику за добу рахують з 00 години до 00 години. Тобто те, що чули вночі пізніше цього проміжку часу або під ранок, у ці дані не входить. Його врахують у зведенні наступного дня.

"Ніхто не зацікавлений у тому, щоб зменшити або збільшити кількість обстрілів. Ми всі зацікавлені в тому, щоб показати правдиву інформацію, як армія РФ, не рахуючи снарядів, завдає шкоди по деокупованих територіях Херсонщини", — каже Олександр Третяк.

Це єдиний, загальний алгоритм підрахунку атак російської армії, він діє у всіх населених пунктах та областях України, сказав комендант Херсонської області.

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