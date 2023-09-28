На Черкащині зафіксували випадки лептоспірозу. Як вберегтися

За інформацією обласного центру контролю та профілактики хвороб, на Черкащині протягом вересня 2023 року зафіксували чотири випадки лептоспірозу в людей.

Якими способами передається ця хвороба та як її уникнути – розповіла начальниця Уманського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області Лариса Качанова.

За словами фахівчині, протягом вересня випадки лептоспірозу реєстрували в Уманському районі:

"За місяць зареєстрували чотири випадки. Ця хвороба – особливо небезпечна. Нею хворіють і люди, і тварини. За даними ВООЗ, щорічно у світі за меддопомогою з приводу лептоспірозу звертаються 100 тисяч людей. Експерти визнали, що лептоспіроз знову повертається зі стійкою тенденцією до зростання в зв’язку зі значним потеплінням".

В Україні лептоспіроз реєструють на всіх адміністративних територіях, зазначила пані Лариса. Найбільш інтенсивним епідемічний процес є на Закарпатті, в Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Чернігівській і Черкаській областях.

Збудником цієї хвороби є спірохета. Патогенним для людини є вид Interrogans, який налічує 290 сероварів. Важливою умовою для їх виживання в довкіллі є підвищена вологість, температура 28 – 40°C. У простій воді зберігається від декількох годин до ста днів, можуть зимувати у воді у відкритих водоймах, у холодній воді зберігаються до чотирьох місяців", – додала вона.

Резервуаром лептоспір у природі є дрібні ссавці, які заражають домашніх та сільськогосподарських тварин та людей. В Україні це сірі щури. Інфікованість гризунів у населених пунктах становить майже 50%, у природних умовах – 25%.

Джерелом інфекції для людини є хворі тварини та тварини-носії, які виділяють їх із сечею. Період заразності триває протягом всього часу хвороби, після якої може виділяти збудник ще протягом декількох місяців одужання.

Для тварин характерним є тривале носійство: ВРХ – 5-6 місяців, коней – 7 місяців, свиней – 12 місяців, лисиць – 17 місяців, собак – 36 місяців, мишей і гризунів – пожиттєво. Зараження найчастіше відбувається через воду, забруднені харчові продукти, до яких мали доступ гризуни, предмети довкілля на які попали збудники хвороби, а також через порізи, мікротравми шкіри та слизової оболонки, при тривалому контакті з водою водойм, при укусах щурами.

Інкубаційний період (від моменту зараження до початку хвороби) триває від 1 до 30 днів, найчастіше 5-14 днів. Основними симптомами є раптовий початок, гарячка, головний біль, нудота, блювання, розлад стільця, біль у литкових і поперекових м'язах, очах, світлобоязнь, кон’юнктивіт, сухий кашель. Період одужання триває 2-3 тижні, у третини хворих виникають повтори хвороби з легшим клінічним перебігом. Летальність при лептоспірозі становить від 1 до 30%.

Черкащанам рекомендують дотримуватись таких заходів профілактики:

Не допускати контактів харчових продуктів з мишовидними гризунами, проводити дератизаційні заходи.

Дотримуватись правил зберігання харчових відходів, щоб не було доступу для гризунів.

Не купатись у водоймах, непридатних для місць відпочинку на воді. Особливо при порізах, травмах шкіри.

Не допускати попадання води водойм в рот та ніс.

Не мити овочі, фрукти посуд водою водойм під час відпочинку.

Обов'язково приймати душ після купання у водоймах.

При появі перших ознак хвороби негайно звертатися до лікаря.

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