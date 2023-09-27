Доброволець Олег Гужвій із Миргорода захищав Україну від російського вторгнення і поліг наприкінці березня 2022-го. Його тіло не змогли забрати з поля бою, тому доводити загибель довелося через суд. Історію воїна Суспільному розповіла його мама Марія Скачкова.

Миргородець Олег Гужвій був учасником Революції Гідності, а після цього двічі добровольцем йшов до війська ― 2014-го та 2022-го. Мав звання молодший сержант.

"Закінчив він службу за контрактом у зоні АТО 2020-го року у травні за станом здоров’я ― після поранення, після контузії. У перших числах цієї війни (повномасштабної ― ред.) він пішов на війну. Це було дуже важко ― проводжати, це було дуже важко ― благословляти, але я це мусила зробить", ― розповіла мама воїна.

Мама Олега Гужвія. Фото: Суспільне Полтава

У війську Олег Гужвій був командиром відділення мінометного взводу. 41-річний воїн загинув на Донеччині 22 березня 2022-го.

"21 березня (2022-го ― ред.) він прислав нам SMS: "Мамусю, у нас гаряче не на нашу користь. Прошу тебе, попроси пробачення у всіх за мене, за все. Передай слова любові Лєнчику і Тарасові (це його дружина і син). Простіть мене і прощайте назавжди". Почути такі слова ― це було щось страшне, щось неймовірне. Я не знала, що робити, кричала, бігала. Я шукала виходу, обдзвонювала всіх священників, я поїхала в церкву ― "Молімося, молімося". І коли 22-го (березня 2022-го ― ред.) о 7-й годині ранку він зателефонував, перше слово моє було ― я не можу сказати дикий, такий несамовитий крик: "Сину, я тебе спасла, я тебе вимолила". Він каже: "Ні, мамусь, не вимолила. Бери блокнот, ручку, пиши".

Фотографія Олега Гужвія на алеї на честь загиблих героїв у Миргороді. Фото: Суспільне Полтава

Тоді, каже Марія Скачкова, син розповів, де він, у якому підрозділі та інші подробиці. За пару годин після цього чоловік загинув.

"Яку треба мати силу і мужність, щоб зателефонувати рідним, сказати де я, і знати, що тебе зараз не буде".

Тіло чоловіка не змогли забрати з поля бою, тому його загибель доводили через суд. На міському кладовищі у пам’ять про Олега Гужвія 14 жовтня 2022-го встановили надгробний пам’ятник. Якщо його тіло зможуть забрати, то останки поховають на цьому місці, каже Марія Скачкова.

"Дуже щемно, болісно і відчутно, коли приходжу я на Алею, дивлюся ― свіжі квіточки лежать, або прибрав хтось квіточки мої, або лежить цукерочка, або лежить цигарка. Значить, провідують, значить місце визначене у нього є, його пам’ятають, його згадують. І це, мабуть, найголовніше ― не загинути у морокові забуття людей".

Також фото Олега Гужвія розмістили на одному зі стендів у центрі Миргорода у пам’ять про загиблих захисників.

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