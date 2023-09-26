НовиниВійнаРегіониВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Навчав дітей "Захисту України" у школі. Історія вчителя-воїна з Івано-Франківщини Петра Смичка
ОСВІТАЗСУВторгнення Росії в УкраїнуТОП РЕГІОНІВРегіони

Навчав дітей "Захисту України" у школі. Історія вчителя-воїна з Івано-Франківщини Петра Смичка

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Навчав дітей &quot;Захисту України&quot; у школі. Історія вчителя-воїна з Івано-Франківщини Петра Смичка
Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Солдат 53 окремої механізованої бригади Петро Смичок понад десять років вчив школярів трудового навчання та вів предмет "Захист України" у Дорогівському ліцеї на Івано-Франківщині. На четвертий день повномасштабного вторгнення РФ в Україну вчитель пішов у військкомат, а далі — пів року на передовій захищав Україну.

Петро Смичок розповів кореспондентці Суспільного, як війна змінила його життя.

Шкільний учитель Петро Смичок добровільно пішов на фронт у 2022 році
Петро Смичок у 2022 році змінив шкільний кабінет на фронтові окопи. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Чоловік — вчитель у третьому поколінні. Півтора року тому педагог змінив шкільний кабінет на фронтові окопи.

Військовий пригадує: два з половиною місяці безперервно воював "на нулі" під цілодобовими обстрілами, а згодом брав участь у стрілецьких боях за 150-200 м від російських військових.

Шеврон вчителя-воїна з Івано-Франківщини Петра Смичка
Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"Чесно — страшно. Висунувся, щоб відкоригувати, і "прилетіло". Важке поранення — роздроблена кістка, плече. На евакуацію виходив з автоматом, без бронежилета і каски, на адреналіні", — каже Петро Смичок.

Втім психологічні травми, зі слів бійця, часто бувають складнішими від фізичних. Особливо, коли військовий після місяців на фронті опиняється в тилу.

"Людина, яка туди потрапляє, не розуміє, що з нею відбувається. Це буде для неї дуже важкою психологічною травмою. Воно потім усе "накладається". Дивишся на цих людей: "Я його туди не посилав; він хотів 100 тисяч; що йому бракувало — хата, машина, молода дружина, чому він поперся туди?" Ніхто не каже: хто ж буде захищати ту хату, ту молоду жінку, якщо всі будуть сидіти вдома", — розповідає Петро Смичок.

Травму руки Петро Смичок лікує понад рік. Заодно, каже, розв'язує бюрократичні проблеми. Їх військовим здебільшого доводиться залагоджувати власними силами.

Петро Смичок вів у ліцеї трудове навчання
Петро Смичок вів у школі трудове навчання та "Захист України". Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"Довідка про обставини поранення — все розходиться у словах "отримав поранення при захисті Батьківщини". У мене там написано, не пам'ятаю як, чи "під час бойових дій", чи "внаслідок бойових дій". Тобто наче воював, але що там робив — ніхто не знає. І ось через таку бюрократію і "тягнеться" ця вся історія, але маю надію, що десь вона мала б закінчитися", — говорить Петро Смичок.

Директорка Дорогівського ліцею Анастасія Побережна знає колегу-воїна з дитинства. Педагогиня розповідає, що трудове навчання Петро Смичок і їй викладав, а сьогодні є єдиним вчителем у селі, який пішов на фронт.

Директорка Дорогівського ліцею Анастасія Побережна розповіла, що знає Петра Смичка з дитинства
Директорка Дорогівського ліцею Анастасія Побережна. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"Знаю його і як вчителя, і як сусіда, і як колегу — з усіх "ракурсів". Можу сказати одне — людина дуже хороша. Він завжди давав розумні поради, підтримував. Коли вчитель пішов воювати, його дуже не вистачає в нашому колективі", — розповідає Анастасія Побережна.

У Дорогівському ліцеї навчається приблизно сотня учнів. Восьмикласники пригадують, як майстрували на уроках трудового навчання під керівництвом Петра Смичка.

Петро Смичок працював учителем праці у Дорогівському ліцеї
Петро Смичок працював у Дорогівському ліцеї. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Ліцеїстка Аліна Стасінчук каже, що на повернення вчителя чекає вся школа.

"Петро Богданович добре викладає свій предмет, знає його, доступно нам пояснює. Коли на нього не поглянеш — він завжди усміхається. Я знаю Петра Богдановича не лише як вчителя трудового навчання, а і як захисника України. І я йому дуже вдячна за це", — говорить Аліна Стасінчук.

Навчав дітей "Захисту України" у школі. Історія вчителя-воїна з Івано-Франківщини Петра Смичка
Ліцеїстка Аліна Стасінчук каже, що на повернення вчителя Петра Смичка чекає вся школа. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Окрім трудового навчання, дорогівських ліцеїстів Петро Смичок вчив "Захисту України". Боєць каже, що після власного військового досвіду добре розуміє, чого варто вчити школярів на таких уроках.

"Ти повинен уміти зорієнтуватися в просторі, вміти зав'язати якісь вузли, побудувати якесь таке-сяке укриття. Медична допомога — дуже важлива. Вводять навіть керування дронами, — ці речі дуже важливі. Маршування — воно так, для вчителя. Це — простіше, бо ти "загнав" учнів у спортзал або на плац — і вони ходять", — розказує Петро Смичок.

Петро Смичок навчав дітей праці та "Захисту України"
Петро Смичок навчав дітей "Захисту України". Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Про повернення до роботи у школі Петро Смичок каже так: "Хочу, але не знаю, чи я зможу тут працювати далі. Повернутися спробую. Дуже добре, коли дітям розказують, як воно має бути, а не викривлену реальність. Якщо дитина любить і знає історію, якщо гордиться тим, що вона знає, то буде це захищати", — говорить Петро Смичок.

Підписуйтеся на новини Суспільне Івано-Франківськ у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube

Топ дня
День захисників 1 жовтня, Зеленський заявив про створення альянсу оборонних індустрій. 585 день війни. Онлайн
День захисників 1 жовтня, Зеленський заявив про створення альянсу оборонних індустрій. 585 день війни. Онлайн Важливо
День захисників
У День захисників і захисниць Зеленський вшанував пам'ять загиблих бійців
Головнокомандувач ЗСУ Залужний у День захисників подякував українським воїнам
Головнокомандувач ЗСУ Залужний у День захисників подякував українським воїнам
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський: "Важкі часи зробили нас сильними"
Україна вперше відзначає День захисників і захисниць у нову дату
Україна вперше відзначає День захисників і захисниць у нову дату

Вибір редакції
Механіки ремонтують броньовану машину Humvee
"Мотолига" — майже як трактор". Як працюють військові мобільні ремонтні групи
Російський військовий на Запорізькій АЕС
Ядерна брехня. Викриття маніпуляцій РФ напередодні Генеральної конференції МАГАТЕ — VoxCheck
Військовий у коридорі психіатричного відділення
"Я не спав 45 днів". Один день у відділенні психологічної реабілітації для військових
Азербайджанський КПП у Лачинському коридорі
Азербайджан проводить антитерористичні заходи в Нагорному Карабаху. Чому в регіоні знову загострення
Військові навчання танкістів у Чернігівській області
Перерозподіл ПДФО військових. Чому у місцевих бюджетів хочуть забрати цей податок
Дізнайтесь більше
Відновлення та волонтерство. Тиждень на Миколаївщині у фото
Відновлення та волонтерство. Тиждень на Миколаївщині у фото
Батіг по спині, козацький куліш та іпотерапія для всіх: як нащадки козаків святкували Покрову в Черкасах
Батіг по спині, козацький куліш та іпотерапія для всіх: як нащадки козаків святкували Покрову в Черкасах
Клас в школі №34
У школах Полтавщини побільшало асистентів учителя: як навчають дітей в інклюзивних класах
Новий шкільний автобус, який возить дітей на уроки до Старозагорівського ліцею
На початку нового навчального року три волинські громади отримали шкільні автобуси
На початок