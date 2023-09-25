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Що почитати? "Танці з кістками" Андрій Сем’янків
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Що почитати? "Танці з кістками" Андрій Сем’янків

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Що почитати? &quot;Танці з кістками&quot; Андрій Сем’янків
ФОТО: колаж Суспільне Чернігів

Цього разу докторка педагогічних наук, професорка кафедри української мови та літератури НУЧК імені Т.Г. Шевченка Ольга Лілік пропонує для прочитання медичний трилер "Танці з кістками" Андрія Сем'янківа – автора блогу MED GOblin та бестселера "Медицина доказова і не дуже".

Цей роман став його дебютом у художній літературі, він одразу отримав визнання читачів і критиків, адже був визнаний книгою 2022 року за версією BBC, журі порівнювало роман "Танці з кістками" з "Breaking Bad" (американським драматичними серіалами).

Докторка педагогічних наук, професорка кафедри української мови та літератури НУЧК імені Т.Г. Шевченка Ольга Лілік
Ольга Лілік. ФОТО: Фейсбук-сторінка Ольга Лілік

Сюжет роману ґрунтується на дещо моторошній історії про патологоанатома-невдаху Северина, який переживає кризу в особистому і професійному житті. У цей момент він отримує пропозицію щодо додаткового нелегального заробітку, який пов'язаний із ринком трансплантації органів. Скоївши один злочин, Северин значно легше вчиняє ще один, а згодом інші, що призводить до моральної деградації персонажа. Фактично, у романі Андрія Сем'янківа йдеться про життєвий вибір героя і його компроміс із совістю, який починається з малого проступку і призводить до злочину. Письменник показує особистісну трансформацію героя: рішення за рішенням він змінюється, спершу в нього з’являється впевненість у собі, а згодом і безпринципність.

Медичний трилер "Танці з кістками" Андрія Сем'янківа легко читається завдяки захопливому сюжету, який логічно й майстерно побудований, чорному гумору, простому стилю написання, реалістичним героям. Водночас читачу варто бути готовим до натуралістичних описів, від яких подекуди стає моторошно.

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