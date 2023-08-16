Україна самотужки почала боротися з Росією у Чорному морі – Politico

Україна відкрила у Чорному морі фронт й має намір самостійно впоратися із загрозою, яку там представляє Росія.

Про це повідомляється у матеріалі Politico.

Як зазначають журналісти, Туреччина не перевіряє кораблі, які обслуговують армію РФ. Окрім того, попри членство в НАТО, Анкара відмовилася вводити санкції проти Москви. При цьому, щоб убезпечити себе від наслідків конфлікту, підтримала зернову угоду за посередництва ООН.

Професор Школи післядипломної освіти військово-морського флоту США Райан Гінгерас у коментарі виданню заявив, що турецький уряд отримав компенсацію за конфлікт.

"Вони сприяли постачанню вкраденого зерна й подбали про те, щоб зберегти добрі відносини з Москвою і Києвом. Але крах зернової угоди показує межі, в яких Анкара може впливати на Чорне море", — сказав експерт.

Тому, як пише Politico, Україна відкрила морський фронт і явно має намір самостійно впоратися з загрозою, яку представляє Росія.

Журналісти вказали, що минулого тижня Київ оголосив води навколо російських чорноморських портів небезпечними, і попередив, що всі кораблі вважатимуться за військові цілі.

"За кілька годин до цього українські збройні сили підбили російський танкер Sig, який перевозив 43 123 барелі мазуту. Ця мета була найчудовішою — адже корабель вже понад півстоліття допомагає росіянам. Атака по секретному допоміжному судну ВМФ РФ", завдає удару по російській логістиці у Сирії та шкоди прибуткам пов'язаних з Кремлем еліт, які заробляють гроші на цій торгівлі, і скорочує кошти, що використовуються для оплати своїх приватних військових", — підкреслило видання.

Експерти додали, що таким чином стало зрозуміло, що блокування портів можливе з двох сторін, і поставило агресору ультиматум: або Чорне море буде розблоковане для всіх цивільних вантажів України та Росії, або плавати в ньому ніхто не буде — це дає Києву потужний важіль для розблокування портів всіх видів продукції.

Що відомо про удари по кораблях РФ

Джерела ВВС Україна в СБУ повідомили, що спецслужба разом з ВМС провела спецоперацію в бухті Новоросійська, унаслідок якої пошкодили великий десантний корабель РФ "Оленегорский горняк".

На наданому ВВС Україна відео видно, як надводний дрон СБУ, насичений 450 кілограмами тротилу, атакує корабель, де перебуває близько 100 осіб екіпажу. Унаслідок атаки корабель отримав "серйозну пробоїну" і наразі не може виконувати свої бойові завдання, зазначили джерела журналістів у СБУ.

У своєму вечірньому зверненні 4 серпня президент Володимир Зеленський сказав: "Була сьогодні й доповідь керівника СБУ Малюка. Зміст не буду озвучувати. Скажу лише те, що всі ми вдячні Службі безпеки за повернення війни назад – державі-агресору. Що несеш світу, з тим сам і опиняєшся".

У ніч проти 5 серпня стало відомо, що у Керченській протоці морські безпілотники атакували російський танкер-хімовоз Sig, судно зазнало пошкоджень. Близько опівночі місцеві телеграм-канали повідомили про вибухи, які було чути в районі Кримського мосту.