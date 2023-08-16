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"Доступні ліки": з початку року на Житомирщині не погасили чверть від виписаних е-рецептів
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"Доступні ліки": з початку року на Житомирщині не погасили чверть від виписаних е-рецептів

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&quot;Доступні ліки&quot;: з початку року на Житомирщині не погасили чверть від виписаних е-рецептів
Житомир, 16 серпня 2023 року. Фото: Суспільне Житомир

Чверть е-рецептів на отримання ліків та препаратів, які виписали жителям Житомирщини у 2023 році за державною програмою "Доступні ліки", не погасили. І це середній показник по країні.

Про це Суспільному Житомир розповіла очільниця Національної служби здоров’я Наталія Гусак.

За її словами, у цьому році в НСЗУ для жителів Житомирської області виписали 379 тисяч електронних рецептів на отримання ліків та препаратів за програмою "Доступні ліки" — 77 відсотків, або 295 тисяч, із них реалізували. Серед причин — в області не достатньо аптек, які підключилися до "Доступних ліків".

"Голова НСЗУ Наталія Гусак розповіла, що на Житомирщині не достатньо аптек, які можуть відпускати медикаменти на програмою "Доступні ліки"
Житомир 16 серпня 2023 року. Фото: Суспільне Житомир

"Середній рецепт на придбання ліків для людини обходиться у суму майже 500 гривень. Це не дешево, тому людина змушена або відмовляти собі в лікуванні, або шукати на це гроші. А ми готові оплачувати такі видатки. Не в усіх громадах області доступна аптечна мережа, де діє програма "Доступні ліки". Ми бачимо, що, зокрема, на Житомирщині, як і, до речі, в інших областях України, бракує аптек, які є учасниками цієї програми", — розповіла Наталія Гусак.

Також очільниця НСЗУ каже, що у громадах бракує комунікації: люди часто-густо не знають про існування самої програми, а сімейні лікарі їх не інформують. Окрім того, немає співпраці громади із НСЗУ або іншими профільними структурами щодо розвитку на місцях доступної аптечної мережі — аптек, стаціонарних або пересувних аптечних пунктів.

За державною програмою "Доступні ліки" пацієнти безоплатно або з невеликою доплатою можуть придбати більш як пів тисячі препаратів, говорить Наталія Гусак.

Наталія Гусак каже, що за програмою "Доступні ліки" пацієнти безоплатно або з невеликою доплатою можуть придбати більш як пів тисячі препаратів
Житомирщина, 16 серпня 2023 року. Фото: Суспільне Житомир

"Це лікарські засоби різних виробників, в тому числі й іноземних. Частина — це комбіновані лікарські засоби та препарати, призначені людей із хронічними захворюваннями. Зокрема, це і серцево-судинні, і діабет, і інсулін, і захворювання, пов’язані із розладами психіки, це і хвороба Паркінсона", — сказала очільниця НСЗУ.

Суспільне поцікавилося у жителів обласного центру, чи відомо їм про існування програми "Доступні ліки" та чи користуються вони нею.

Житомирянин Михайло Горобець відповів, що цією програмою він та його дружина користуються два роки. З нею його ознайомила їхня сімейна лікарка.

Михайло Горобець каже, що купує медикаменти за програмою "Доступні ліки"
Житомир, 16 серпня 2023 року. Фото: Суспільне Житомир.Михайло Горобець каже, що купує медикаменти за програмою "Доступні ліки"

"Вона (сімейна лікарка — ред.) нам запропонувала: і мені, і моїй дружині користуватися цією програмою, і я нею користуюся. Ходжу в аптеку що три місяці, отримую свої ліки безоплатно. Деколи, буває, доплачую, але небагато. Якщо одні ліки коштують 300-400 гривень, то я доплачую 26 або 12 гривень — як коли. Ясна річ, це мені дешево", — сказав Михайло Горобець.

Житомирянин Олег розповів, що нічого не знає про "Доступні ліки".

"Не користувався жодного разу. Хоча із сімейним лікарем комунікую", — сказав Олег.

Житомирянин каже, що не користується програмою "Доступні ліки"
Житомир, 16 серпня 2023 року. Фото: Суспільне Житомир

Житомирянин Аркадій розповів, що про програму чув, але не користувався — не доводилося.

Житомирянин Аркадій розповів, що йому не доводилося звертатися до програми "Доступні ліки"
Житомир, 16 серпня 2023 року. Фото: Суспільне Житомир

За словами завідувачки однієї із житомирських аптек Марини Каплун, пацієнти, які звертаються, користуються е-рецептами і отримують ліки чи препарати безоплатно.

Марина Каплун розповіла, що держава погашає придбання ліків за програмою "Доступні ліки"
Житомир, 16 серпня 2023 року. Фото: Суспільне Житомир

"В основному, держава погашає до 30% вартості ліків, які купують житомиряни у нашій аптеці. Якщо брати протиастматичні препарати, то вони йдуть майже всі безоплатно. Якщо брати ліки від тиску, то на українські майже всі безоплатно. Якщо імпортні, то є доплата, десь половина вартості", — розповіла Марина Каплун.

Головна лікарка сільської амбулаторії Високівської громади Наталія Сахненко сказала, що пацієнти громади користуються програмою.

Наталія Сахненко розповіла, що жителі Високівської громади активно користуються е-рецептами
Житомирщина, 16 серпня 2023 року. Фото: Суспільне Житомир

"У нашій громаді люди активно користуються "Доступними ліками" ще з початку запровадження програми. На території громади аптеки немає, але всі охочі придбати ліки безоплатно або з невеликою доплатою можуть це зробити. Для цього вони їдуть у Житомир, Черняхів або інші найближчі населені пункти, де є аптеки", — розповіла Наталія Сахненко.

За словами Наталії Гусак, у серпні цього року до переліку препаратів програми "Доступні ліки" додали тест-смужки для інсулінозалежних пацієнтів та знеболювальні для паліативних хворих.

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