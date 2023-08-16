Чверть е-рецептів на отримання ліків та препаратів, які виписали жителям Житомирщини у 2023 році за державною програмою "Доступні ліки", не погасили. І це середній показник по країні.

Про це Суспільному Житомир розповіла очільниця Національної служби здоров’я Наталія Гусак.

За її словами, у цьому році в НСЗУ для жителів Житомирської області виписали 379 тисяч електронних рецептів на отримання ліків та препаратів за програмою "Доступні ліки" — 77 відсотків, або 295 тисяч, із них реалізували. Серед причин — в області не достатньо аптек, які підключилися до "Доступних ліків".

Житомир 16 серпня 2023 року. Фото: Суспільне Житомир

"Середній рецепт на придбання ліків для людини обходиться у суму майже 500 гривень. Це не дешево, тому людина змушена або відмовляти собі в лікуванні, або шукати на це гроші. А ми готові оплачувати такі видатки. Не в усіх громадах області доступна аптечна мережа, де діє програма "Доступні ліки". Ми бачимо, що, зокрема, на Житомирщині, як і, до речі, в інших областях України, бракує аптек, які є учасниками цієї програми", — розповіла Наталія Гусак.

Також очільниця НСЗУ каже, що у громадах бракує комунікації: люди часто-густо не знають про існування самої програми, а сімейні лікарі їх не інформують. Окрім того, немає співпраці громади із НСЗУ або іншими профільними структурами щодо розвитку на місцях доступної аптечної мережі — аптек, стаціонарних або пересувних аптечних пунктів.

За державною програмою "Доступні ліки" пацієнти безоплатно або з невеликою доплатою можуть придбати більш як пів тисячі препаратів, говорить Наталія Гусак.

Житомирщина, 16 серпня 2023 року. Фото: Суспільне Житомир

"Це лікарські засоби різних виробників, в тому числі й іноземних. Частина — це комбіновані лікарські засоби та препарати, призначені людей із хронічними захворюваннями. Зокрема, це і серцево-судинні, і діабет, і інсулін, і захворювання, пов’язані із розладами психіки, це і хвороба Паркінсона", — сказала очільниця НСЗУ.

Суспільне поцікавилося у жителів обласного центру, чи відомо їм про існування програми "Доступні ліки" та чи користуються вони нею.

Житомирянин Михайло Горобець відповів, що цією програмою він та його дружина користуються два роки. З нею його ознайомила їхня сімейна лікарка.

Житомир, 16 серпня 2023 року. Фото: Суспільне Житомир.Михайло Горобець каже, що купує медикаменти за програмою "Доступні ліки"

"Вона (сімейна лікарка — ред.) нам запропонувала: і мені, і моїй дружині користуватися цією програмою, і я нею користуюся. Ходжу в аптеку що три місяці, отримую свої ліки безоплатно. Деколи, буває, доплачую, але небагато. Якщо одні ліки коштують 300-400 гривень, то я доплачую 26 або 12 гривень — як коли. Ясна річ, це мені дешево", — сказав Михайло Горобець.

Житомирянин Олег розповів, що нічого не знає про "Доступні ліки".

"Не користувався жодного разу. Хоча із сімейним лікарем комунікую", — сказав Олег.

Житомир, 16 серпня 2023 року. Фото: Суспільне Житомир

Житомирянин Аркадій розповів, що про програму чув, але не користувався — не доводилося.

Житомир, 16 серпня 2023 року. Фото: Суспільне Житомир

За словами завідувачки однієї із житомирських аптек Марини Каплун, пацієнти, які звертаються, користуються е-рецептами і отримують ліки чи препарати безоплатно.

Житомир, 16 серпня 2023 року. Фото: Суспільне Житомир

"В основному, держава погашає до 30% вартості ліків, які купують житомиряни у нашій аптеці. Якщо брати протиастматичні препарати, то вони йдуть майже всі безоплатно. Якщо брати ліки від тиску, то на українські майже всі безоплатно. Якщо імпортні, то є доплата, десь половина вартості", — розповіла Марина Каплун.

Головна лікарка сільської амбулаторії Високівської громади Наталія Сахненко сказала, що пацієнти громади користуються програмою.

Житомирщина, 16 серпня 2023 року. Фото: Суспільне Житомир

"У нашій громаді люди активно користуються "Доступними ліками" ще з початку запровадження програми. На території громади аптеки немає, але всі охочі придбати ліки безоплатно або з невеликою доплатою можуть це зробити. Для цього вони їдуть у Житомир, Черняхів або інші найближчі населені пункти, де є аптеки", — розповіла Наталія Сахненко.

За словами Наталії Гусак, у серпні цього року до переліку препаратів програми "Доступні ліки" додали тест-смужки для інсулінозалежних пацієнтів та знеболювальні для паліативних хворих.

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