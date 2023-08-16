Федеральний уряд Німеччини сьогодні 16 серпня ухвалив законопроєкт щодо легалізації канабісу, що передбачає видалення канабісу зі списку заборонених речовин. Восени

Про це повідомляє Tagesschau.

Міністр охорони здоровя ФРН Карл Лаутербах, коментуючи ухвалення законопроєкту, заявив, що розглядає закон "як довгостроковий поворот у німецькій політиці щодо наркотиків".

За словами міністра, злочини, пов'язані з канабісом, станом на зараз становлять у Німеччині близько 50% злочинів, пов'язаних з наркотиками.

Якщо за законопроєкт у такому вигляді проголосує Бундестаг та Бундесрат та він набуде чинності, людям у віці від 18 років і старше буде дозволено зберігати до 25 грамів канабісу. Також людям у віці від 18 років і старше буде дозволено володіти до трьох рослин канабісу для домашнього вирощування.

Крім того, Міністерство охорони здоров'я Німеччини розглядає утворення так званих "асоціацій вирощування", які, як планується, призведуть до зменшення нелегального продажу та вирощування конопель.

Восени цього року законопроект буде розглянуто в Бундестазі і Бундесраті. Федеральне міністерство охорони здоров'я заявляє, що федеральні землі не повинні ухвалювати цей документ. За даними МОЗ, законопроєкт може набути чинності наприкінці 2023 року.

Що відомо про медичний канабіс

Препарати на основі канабісу використовуються для зменшення больових відчуттів, спазмів та судом м’язів, лікування анорексії, ПТСР та тривожних розладів. Окрім цього вони використовуються в лікуванні окремих типів епілепсії, глаукоми, псоріазу, паркінсонізму, розсіяного склерозу. Також завданням цих ліків є і полегшення болю та страждань важкохворим та паліативним хворим, в тому числі онкологічним хворим і пацієнтам з ВІЛ.

Спеціалісти клініки Мейо зазначають, що медичний канабіс також можна застосовувати для полегшення самопочуття пацієнтів при хворобі Альцгеймера, бічному аміотрофічному склерозі, сильному хронічному болю та нудоті.

Медичний канабіс містить канабідіол, який не має вираженої психоактивної дії, тому він не цікавий для рекреаційного вживання.

Що відомо про легалізацію медичного канабісу в Україні

10 червня 2022 року Верховна рада зареєструвала законопроєкт про медичний канабіс. Кабінет міністрів підтримав проєкт закону "Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів отриманих внаслідок війни", повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

"Ми розуміємо негативні наслідки війни на стан психічного здоров’я. Ми розуміємо кількості людей, які будуть потребувати медикаментозного лікування внаслідок цього впливу. І ми розуміємо, що немає часу чекати", — наголосив він.

Відтак уряд вже зараз підготував законодавче підґрунтя для забезпечення повного циклу виробництва препаратів на основі канабісу в Україні: від вирощування та переробки до повноцінного виробництва. Попри це Кабмін все одно пропонує встановити жорсткий контроль над вирощуванням, виробництвом та реалізацією препаратів на основі канабісу з огляду на чутливість до цього питання у суспільстві. Ляшко запевнив, що уряд готовий поступово розвивати цю галузь, демонструючи результати лікування і допомогу українським пацієнтам.

13 липня Верховна рада України підтримала законопроєкт №7457 про легалізацію медичного канабісу у першому читанні.

Про особливості застосування медичного канабісу, а також про проблеми зі знеболення пацієнтів журналісти Суспільного розповідають у фільмі "Особливо небезпечний".