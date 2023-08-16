Співробітники Нацполіції у Києві викрили на хабарі адвоката і його спільника. За винагороду вони обіцяли підприємцю "посприяти" у передачі в оренду ставка, розташованого на території області.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

За даними слідства, адвокат і його знайомий вимагали від бізнесмена 30 тис. доларів США. За цю суму вони обіцяли вплинути на службовців однієї із сільрад, аби ті швидко виділили в оренду земельну ділянку з озером на території Бучанського району.

Вимагачів затримали під час одержання домовленої суми від підприємця.

Співробітники поліції затримують підозрюваного в отриманні неправомірної грошової винагороди. Фото: Київська обласна прокуратура/Telegram

Обом чоловікам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України (Зловживання впливом).

До суду скеровані клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Що відомо про вимагання неправомірної вигоди посадовцями у Києві та області

На Київщині судитимуть посадовця лісомисливського господарства, який вимагав гроші від підлеглого за збереження для нього робочого місця.

Двоє посадовців селищної ради і директор комунального підприємства вимагали понад мільйон гривень від забудовника за видачу містобудівної документації.

Чотирьом співробітникам Держпродспоживслужби в Київській області і приватному підприємцю повідомили про підозру за фактами вимагання хабарів під час реєстрації сільгосптехніки.