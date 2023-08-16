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Шестеро воїнів з Полтавщини полягли під час оборони України
Вторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Шестеро воїнів з Полтавщини полягли під час оборони України

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Шестеро воїнів з Полтавщини полягли під час оборони України
Фото ілюстративне: pexels

Під час повномасштабного вторгнення загинули Віталій Мед, Сергій Демчук, Антон Іванько, Алексан Амірджанян, Іван Коробка та Ігор Тур з Полтавщини. Бійці полягли у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.

Сергій Демчук

На війні загинув Сергій Демчук
Сергій Демчук. Фото: Facebook Gromada.best

53-річний Сергій Демчук з Кременчука загинув 5 серпня. Сталося це на околиці села Роботине Запорізької області. Воїн отримав поранення внаслідок мінометного обстрілу. Про це Суспільному повідомив речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін. Боєць мав звання солдат.

16 серпня із Сергієм попрощалися у Кременчуці. Поховали його на Алеї героїв Свіштовського кладовища. У воїна залишилися батьки, син і донька, повідомили на сайті міської ради.

Віталій Мед

На війні загинув Віталій Мед
Віталій Мед. Фото: Facebook Горішні Плавні Online

Солдат Віталій Мед поліг під час бойових дій поблизу села Приютне Запорізької області. Це сталося 7 серпня, повідомив речник Полтавського обласного ТЦК та СП. Воїн проживав у Горішніх Плавнях. Йому було 40 років. Коли із ним попрощаються, поки невідомо.

Антон Іванько

На війні загинув Антон Іванько
Антон Іванько. Фото: Facebook Н. Рідченко

33-річний Антон Іванько загинув унаслідок поранення, яке отримав під час мінометного обстрілу на околиці села Роботине Запорізької області. Це було 8 серпня. Старший солдат проживав у селі Кам’яні Потоки Кременчуцького району, повідомив речник Роман Істомін.

Алексан Амірджанян

На війні загинув Алексан Амірджанян
Алексан Амірджанян. Фото: Facebook М. Носа

Алексан Амірджанян народився у столиці Вірменії Єревані. Згодом його сім’я переїхала до України у село Святилівка Градизької громади. Там закінчив місцеву школу та гірничий ліцей. Проходив строкову службу. Працював водієм вантажівки на гірничому підприємстві. До 27 лютого минулого року Алексан був за кордоном, але повернувся до України та пішов служити, розповів голова громади.

"Його брат загинув 26 лютого, а похорон був у березні. Він був на похороні. Після похорону брата він мав право на демобілізацію, але він сказав, що до останнього буде мститися за свого старшого брата", – розповів голова Градизької громади Мирослав Носа.

Боєць поліг 13 серпня біля Кліщіївки Донецької області. Сталося це під час стрілецького обстрілу противником, сказав речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

За словами голови громади Мирослава Носи, поки невідомо про дату прощання із воїном. У нього залишилися донька, дружина, батьки. Алексану було 33 роки.

Іван Коробка

На війні загинув Іван Коробка
Іван Коробка. Фото: Facebook Н. Озюменко

13 серпня під час захисту територій України поліг Іван Коробка. Це сталося біля Бахмуту Донецької області. Воїн мав звання солдат, йому було 22 роки. Іван Коробка проживав у Горішніх Плавнях, повідомив речник обласного ТЦК та СП.

Ігор Тур

На війні загинув Ігор Тур
Ігор Тур. Фото: Facebook Хорольська міська рада

Ігор Тур народився у селі Клепачі Хорольської громади. Служити чоловік пішов добровільно, був солдатом Національної гвардії, розповіла Суспільному начальниця відділу інформаційної діяльності виконкому Хорольської міської ради Ірина Григораш.

Загинув Ігор 13 серпня внаслідок бойових дій біля Стельмахівки Луганської області. Бійцю було 33 роки. Прощатися із ним планують 17 серпня, поховати мають на кладовищі у рідному селі.

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