Захисника України Валерія Михайліченка поховали у Сумах

16 серпня у Сумах поховали військовослужбовця, головного сержанта Валерія Михайліченка. Чоловік загинув під час виконання бойового завдання в Донецькій області.
Життя воїна обірвалося за три дні після його 49-річчя, розповів офіцер Сумського центру комплектування Ігор Мироненко.
"Перебував на посаді командира відділення взводу протитанкових ракетних комплексів стрілецького батальйону Сухопутних військ України. Вірний військовій присязі, під час виконання бойового завдання, пов’язаного з захистом територіальної цілісності та державного суверенітету, загинув 6 серпня 2023 року поблизу населеного пункту Старомайорське", — сказав він.
Валерія Михайліченка відспівали у Свято-Георгіївському храмі в Сумах. Сюди прийшли бойові побратими, родичі, сусіди та друзі воїна, щоб посмертно подякувати за захист.
Ілля Сумцов разом із Валерієм працювали на заводі.
"Він працював електриком, був добросовісним як спеціаліст, гарний товариш, завжди допомагав", - розповів чоловік.
Олена Гуйва жила в одному під'їзді з Валерієм.
"Дуже світла людина була. Завжди відгукувався, всім допомагав. Так життя склалося, що почалася війна, і він пішов захищати Батьківщину", - сказала жінка.
Після відспівування в храмі, чоловіка поховали на Алеї Слави Баранівського кладовища.
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