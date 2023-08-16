Захисника України Валерія Михайліченка поховали у Сумах

16 серпня у Сумах поховали військовослужбовця, головного сержанта Валерія Михайліченка. Чоловік загинув під час виконання бойового завдання в Донецькій області.

Життя воїна обірвалося за три дні після його 49-річчя, розповів офіцер Сумського центру комплектування Ігор Мироненко.

Фото: Суспільне Суми

"Перебував на посаді командира відділення взводу протитанкових ракетних комплексів стрілецького батальйону Сухопутних військ України. Вірний військовій присязі, під час виконання бойового завдання, пов’язаного з захистом територіальної цілісності та державного суверенітету, загинув 6 серпня 2023 року поблизу населеного пункту Старомайорське", — сказав він.

Фото: Суспільне Суми

Валерія Михайліченка відспівали у Свято-Георгіївському храмі в Сумах. Сюди прийшли бойові побратими, родичі, сусіди та друзі воїна, щоб посмертно подякувати за захист.

Фото: Суспільне Суми

Ілля Сумцов разом із Валерієм працювали на заводі.

"Він працював електриком, був добросовісним як спеціаліст, гарний товариш, завжди допомагав", - розповів чоловік.

Олена Гуйва жила в одному під'їзді з Валерієм.

"Дуже світла людина була. Завжди відгукувався, всім допомагав. Так життя склалося, що почалася війна, і він пішов захищати Батьківщину", - сказала жінка.

Після відспівування в храмі, чоловіка поховали на Алеї Слави Баранівського кладовища.

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