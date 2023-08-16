У Нових Петрівцях, що у Вишгородському районі на Київщині, завдяки гранту від держави за програмою "єРобота" відновлюють виробничі потужності хлібозаводу. У березні 2022 року підприємство обстріляли російські війська. Нині керівництво планує закупівлю нового обладнання і будівництво складу для продукції.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства економіки.

За словами директорки хлібозаводу "Чанта Маунт" у Нових Петрівцях Олени Тараненко, під час повномасштабного вторгнення військ РФ лінія з виробництва хліба була майже повністю знищена. Лінія з виробництва круасанів зруйнована частково — у приміщення влучили 6 снарядів. Збитки підприємства оцінили в понад 5 мільйонів євро.

"Ми одразу розуміли, що самотужки нам не впоратися з відновленням, тож потрібно шукати грантові можливості", — розповіла керівниця.

Компанія подала заявку на участь в урядовій програмі безповоротних грантів для переробних підприємств і отримала погодження від Мінекономіки на виплату 8 млн грн. За ці гроші планують закупити холодильне обладнання для виробництва хліба.

Крім того, за власні кошти і суму гранту підприємство збудує склад і закупить необхідне обладнання для пакувального відділення.

Лінія з виробництва круасанів на заводі "Чанта Маунт" вже працює. Продукція йде у кав’ярні і торговельні мережі, а також на експорт. До війни на хлібозаводі працювали 140 людей, нині – близько 40 працівників.

Повноцінно завод запрацює навесні 2024 року і випікатиме хліб для мереж супермаркетів України.

Що відомо про реалізацію державної програми "єРобота" на Київщині

Із липня 2022 року Уряд запровадив проєкт "єРобота", за яким можна отримати від держави безповоротну фінансову допомогу для започаткування чи розвитку бізнесу. Найпопулярніша серед українців — програма мікрогрантів "Власна справа", за якою можна отримати до 250 тис. грн.

Подати заявку на отримання гранту можуть як діючі підприємці, так і люди, що не мають досвіду ведення бізнесу. Наразі прийом заявок на всі напрямки програми "єРобота" триває. Подача заявки здійснюється через Портал Дія.

У лютому стало відомо, що Київщина посіла 2-ге місце серед регіонів із найбільшою кількістю ухвалених рішень за програмою "єРобота". 227 бізнесменів області отримали "зелене світло" щодо фінансування для реалізації власних бізнес-проєктів.

Станом на червень на Київщині гранти від держави за урядовим проєктом "єРобота" отримали 215 мешканців регіону. У межах програми "Власна справа" підприємці Київщини створили 476 нових робочих місць.