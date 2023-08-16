15 серпня у Дніпрі виставою "Край" театру імені Шевченка розпочався фестиваль української драматургії "Дніпро.Театр.UA". Участь у ньому беруть театри Донецької, Луганської, Харківської та Дніпропетровської областей, повідомляють кореспонденти Суспільного.

Тематика у всіх вистав одна — війна, каже головна адміністраторка театру Наре Саргсян.

"Ми зібрали на одному фестивалі одразу декілька українських відомих театрів і кожен з цих театрів розповідає свою історію, сьогоденну. Зараз багато глядачів не ходять на вистави воєнної тематики, тому що боляче, тому що це дуже щемко, тому що війна кожен день з нами", — говорить вона.

Головна адміністраторка театру каже, фестиваль — можливість для переселенців побачити виступи театрів зі своїх рідних міст.

"Прийти, купити квиток, прийти до театру — це підтримати своїх людей, свою культуру. Тому що митцям сьогодні дуже важко, особливо театрам, особливо тим театрам, котрі позбулися власної сцени, власного дому, і вони відбудовуються з нуля", — каже адміністраторка.

На відкритті фестивалю. Суспільне Дніпро

Художній керівник театру Драміком Сергій Мазаний цього дня — у ролі глядача.

"Театральні фестивалі дають можливість зазирнути у театральний світ України. Це завжди спілкування, це завжди обмін, це завжди досвід, і це завжди надихає і розвиває і колективи, які приїжджають, і нас. Я не думаю, що сьогодні хтось з наших глядачів поїде чи в Суми, чи ще кудись подивитися виставу. А ось — можливість побачити вистави тут, у Дніпрі, треба тільки встати з дивану", — зазначив він.

"А ось — можливість побачити вистави тут, у Дніпрі". Суспільне Дніпро

Представлятиме вистави, зокрема, колектив з Донецького академічного обласного драмтеатру з Маріуполя, каже заступниця голови Донецької ОВА Юлія Костюніна.

"Всі шість вистав, які протягом цього невеликого часу, а це всього рік, були поставлені театром, вони є всі новими, бо звичайно не збереглось ні майно, ні костюми, ні декорації. Одну з цих вистав, саме ту першу, яка була поставлена, вона присвячена Василю Стусу, ви будете змогу побачити під час цього фестивалю", — зауважила Юлія Костюніна.

Усього на фестивалі представлені дев'ять вистав театрів Донецької, Луганської, Харківської та Дніпропетровської областей. Він триватиме з по 20 серпня. Афіша тут.

Авторка — Олеся Приходько

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