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Підроблював довідки про непридатність до служби. У Миколаєві викрили директора лікарні – ДБР
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Підроблював довідки про непридатність до служби. У Миколаєві викрили директора лікарні – ДБР

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Підроблював довідки про непридатність до служби. У Миколаєві викрили директора лікарні – ДБР
Гроші підозрюваних, 16 серпня 2023 року. Фото: Державне бюро розслідувань

У Миколаєві 16 серпня викрили директора обласного центру психічного здоров’я на підробці медичних довідок про непридатність до військової служби.

Про це повідомили на сайті Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, цей "бізнес" організував директор медичного закладу, залучивши до цього підлеглих лікарів, які виготовляли необхідні довідки, та правоохоронця, який займався підбором клієнтів.

"Медичні документи з вигаданими психічними хворобами, які надалі ставали підставою для зняття з військового обліку в районних військкоматах, коштували 1,5 тисячі доларів. Щомісячно оформляли таких фіктивних документів на понад 100 тисяч доларів США", — йдеться у повідомленні.

Підроблював довідки про непридатність до служби. У Миколаєві викрили директора медзакладу – ДБР
Гроші, які працівники ДБР вилучили у підозрюваних, 16 серпня 2023 року. Фото: Державне бюро розслідувань

Працівники Державного бюро розслідувань затримали правоохоронця під час передачі медичних довідок та отримання за них плати.

Станом на 16 серпня вирішується питання щодо повідомлення директору Миколаївського обласного центру психічного здоров’я та правоохоронцю про підозру за "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою". Санкція статтіЗа частиною 3 статті 368 Кримінального Кодексу України передбачає позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.

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