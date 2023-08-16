На вулицях у центральній частині Чернівців немає водопостачання. Це пов'язано з аварією на водогоні.

Про це повідомили на сторінці водоканалу у Facebook.

До 7:00 17 серпня без водопостачання будуть площі Центральна, Філармонії, Соборна та вулиці:

Заньковецької

Конституційна

Вавилова

Сковороди

Дарвіна

Щепкіна

Главки

Короленка

Університетська

Коцюбинського

Шкільна

Шептицького

Франка

Лесі Українки

Вірменська

Гоголя

Кохановського

Кобилянської

Сучавська

Міцкевича

Бандери

Шиллера

фон Петровича

Поштова

Богомольця

Лисенка

Сімовича

Драгоманова

Трояндова

Богуна

Кордуби

Головна

Шевченка

Райса

Хмельницького

Маріупольська

Українська

Грушевського

Поповича

Першотравнева

Панчука і прилеглі.

Вода буде у районі проспекту Незалежності та вулиць Щербанюка та Товстюка. Цей район перепідключили до іншої гілки живлення.

Витік стався на перехресті вулиць Нахімова та Стрийської. Через це обмежили водопостачання, аби відремонтувати трубу.

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