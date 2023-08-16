НовиниВійнаРегіониВідеоТекстиРозслідуванняВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФНАТОУкраїна-ЄСКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Через аварію на водогоні на частині вулиць Чернівців не буде води: коли відновлять водопостачання
ВодаРегіони

Через аварію на водогоні на частині вулиць Чернівців не буде води: коли відновлять водопостачання

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Через аварію на водогоні на частині вулиць Чернівців не буде води: коли відновлять водопостачання
Світлина ілюстративна. Фото: Unsplash

На вулицях у центральній частині Чернівців немає водопостачання. Це пов'язано з аварією на водогоні.

Про це повідомили на сторінці водоканалу у Facebook.

До 7:00 17 серпня без водопостачання будуть площі Центральна, Філармонії, Соборна та вулиці:

  • Заньковецької
  • Конституційна
  • Вавилова
  • Сковороди
  • Дарвіна
  • Щепкіна
  • Главки
  • Короленка
  • Університетська
  • Коцюбинського
  • Шкільна
  • Шептицького
  • Франка
  • Лесі Українки
  • Вірменська
  • Гоголя
  • Кохановського
  • Кобилянської
  • Сучавська
  • Міцкевича
  • Бандери
  • Шиллера
  • фон Петровича
  • Поштова
  • Богомольця
  • Лисенка
  • Сімовича
  • Драгоманова
  • Трояндова
  • Богуна
  • Кордуби
  • Головна
  • Шевченка
  • Райса
  • Хмельницького
  • Маріупольська
  • Українська
  • Грушевського
  • Поповича
  • Першотравнева
  • Панчука і прилеглі.

Вода буде у районі проспекту Незалежності та вулиць Щербанюка та Товстюка. Цей район перепідключили до іншої гілки живлення.

Витік стався на перехресті вулиць Нахімова та Стрийської. Через це обмежили водопостачання, аби відремонтувати трубу.

Читайте Суспільне Чернівці у Telegram: головні новини

Станьте частиною Суспільне Чернівці: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи села. Пишіть нам на пошту редакції новин: [email protected].

Топ дня
Німецька далекобійна ракета Taurus
Руйнує бункери, летить на 500 км, має тандемний боєприпас. Як працює німецька далекобійна ракета Taurus
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
дрон SeaBaby
СБУ показала, як виглядають надводні дрони "Морський малюк", якими атакували міст в Криму
Зруйноване зерносховище, Одещина
Російські війська обстріляли 10 областей України. Як минула ніч в регіонах
Shahed, шахед, дрон
Сили ППО збили 13 "шахедів"

Вибір редакції
військова авіація поблизу лінії фронту на сході України
Не створені для війни. Історії молоді на службі в українській армії
Український солдат заряджає АК-47 на стрільбищі
Тризуб на Батьківщині-матері, знищена церква в Запоріжжі, ракетна атака на Покровськ. Тиждень війни у фото
Медики оперують у Херсоні
"У перші дні окупації більшість обладнання ми демонтували та сховали від росіян" — як працює онкодиспансер у Херсоні
Сергій Варакін "Смайл", командир роти снайперів в 58 бригаді
"У мене в підрозділі ні однієї втрати", — командир роти снайперів Варакін про бої під Мощуном та Попасною
Акція "Оленівка — це новий Освенцим" на Софійській площі, Київ, 4 серпня 2022 року
"Ми не знаємо, чому наших рідних завели в ту будівлю стратити". Рік теракту в Оленівці — що з розслідуванням

Дізнайтесь більше
Третя доба без води. Після відновлення водопостачання на кропивницьких мережах стались пів сотні витоків
Третя доба без води. Після відновлення водопостачання на кропивницьких мережах стались пів сотні витоків
Вода в Кривому Розі
"Іде, як жижа". У Кривому Розі відновили водопостачання в усіх районах, але споживачі скаржаться на якість води
Добу без води: мешканців мікрорайону Вінниці підключають до нового водогону
Добу без води: мешканців мікрорайону Вінниці підключають до нового водогону
Друга доба без води: як у Смілі на Черкащині долають наслідки ракетного удару
Друга доба без води: як у Смілі на Черкащині долають наслідки ракетного удару
На початок