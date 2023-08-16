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Добу без води: мешканців мікрорайону Вінниці підключають до нового водогону
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Добу без води: мешканців мікрорайону Вінниці підключають до нового водогону

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Добу без води: мешканців мікрорайону Вінниці підключають до нового водогону
Підключення мікрорайону "Старе місто" до нового водогону. Фото: Суспільне Вінниця

На добу припинили водопостачання мікрорайону Старе місто у Вінниці. Усе через підключення до центрального водогону лінії, яку проклали приватним сектором по вулиці Богомольця. Труба діаметром 225 мм, завдовжки — 910 метрів, розповів Суспільному керівник будівництва Євген Мельник.

Ця лінія будується спеціально для абонентів, щоб, як будуть якісь проблеми в абонента, не закривати увесь водовід”, — каже Євген Мельник.

Добу без води: мешканців мікрорайону Вінниці підключають до нового водогону
Фото: Суспільне Вінниця

Роботи стартували у квітні, розповідає керівник робочої групи управління проєктами підприємства “Вінницяоблводоканал ” Олександр Якименко. За цей час на цій ділянці сталося сім витоків.

Це досить багато, іноді буває, що доводиться відключати водопостачання в цілому для абонентів. Водовід цей збудований в 1980-му. Він відпрацював свій термін експлуатації. Сталеві водоводи до 30-ти років працюють, тобто він вже перевиконав свій термін експлуатації”,— розповів Якименко.

Добу без води: мешканців мікрорайону Вінниці підключають до нового водогону
Фото: Суспільне Вінниця

Ця труба буде тимчасово виконувати функції магістральної, каже Євген Мельник, допоки замінюватимуть зношену сталеву трубу магістрального водогону на поліетиленову. На час підключення цієї мережі водопостачання мікрорайону Старе місто припинили на добу. Відновити його планують до 9-ої ранку 17 серпня.

Влаштовуємо тимчасову перемичку з існуючим водоводом. Влаштування цієї перемички дозволить нам запустити цикл робіт по введенню в експлуатацію новозбудованої лінії”, — каже Мельник.

Добу без води: мешканців мікрорайону Вінниці підключають до нового водогону
Фото: Суспільне Вінниця

Це одна з шести ділянок центрального водогону, яку “облводоканал” ремонтує за гроші Світового банку, каже начальник Дмитро Кістіон. Кредит у 191 млн грн підприємству надали у рамках проєкту “Розвиток міської інфраструктури – 2”. Мають замінити 10 км магістральної мережі від вулиці Лебединського до вулиці Пирогова. Розпочали будівництво 2021.

Добу без води: мешканців мікрорайону Вінниці підключають до нового водогону
Фото: Суспільне Вінниця

7,1 км магістрального водогону діаметром 630 мм уже введено в роботу. Цей водогін вичерпав свій термін експлуатації. Він слугує основним джерелом, тобто артерією водопостачання для мешканців Старого міста. Це основний водогін, якщо на ньому ставалися аварії, то це призводило до того, що все Старе місто залишалося без води”, — Дмитро каже Кістіон.

Добу без води: мешканців мікрорайону Вінниці підключають до нового водогону
Фото: Суспільне Вінниця

За його словами, завершити роботи планують до кінця року. Загалом по місту 635 км водопровідних мереж. З них магістральних, тобто великого діаметру, 72 км. У зношеному стані і потребують заміни 46 км.

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