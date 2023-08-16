Вінниця отримала ще кілька трамвайних вагонів "Tram2000"

До Вінниці доставили трамвайний вагон "Tram2000". Ще один прибув до трамвайного депо у суботу, 12 серпня. В межах проєкту "Цюрихські трамваї" Вінницька громада уже отримала 22 таких вагони. Частина з них уже курсує містом.

Про це повідомляє пресслужба Вінницької міської ради.

Невдовзі працівники Вінницької транспортної компанії розпочнуть адаптувати цюрихський транспорт до українських норм – підлаштують їх під технічні вимоги та встановлять систему електронної оплати проїзду.

Окрім технічної адаптації, швейцарські вагони також пройдуть ряд юридичних процедур. Серед яких реєстрація в інспекції електротранспорту, зазначили в департаменті транспорту та міської мобільності.

"Ці трамвайні вагони приходять до Вінниці у задовільному стані й ще нещодавно вони перевозили пасажирів у Цюриху. Проте процес випуску цих трамваїв на лінії займе деякий час. Оскільки, для того, аби курсувати на маршрутах транспорт має бути обладнаний передніми й задніми покажчиками поворотів, стоп-сигналами, дзеркалами заднього виду, в тому числі лівого, інформаційною системою та системою оплати проїзду", – зазначив директор департаменту транспорту та міської мобільності Андрій Сорокін.

Наразі вулицями міста уже курсує 12 вагонів "Tram2000".