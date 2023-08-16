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Підроблювали документи. У Києві викрили нотаріуса та його помічницю
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Підроблювали документи. У Києві викрили нотаріуса та його помічницю

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Підроблювали документи. У Києві викрили нотаріуса та його помічницю
Обшуки в офісі нотаріуса Фото: ГУ Нацполіції Києва

Київські правоохоронці викрили незаконну діяльність приватного нотаріуса та його помічниці. Підозрювані налагодили схему одержання прибутку від несанкціонованого втручання в роботу інформаційних автоматизованих мереж, підробки документів та їх використання.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції Києва.

Слідство встановило, що один з приватних нотаріусів у Печерському районі Києва, маючи іноземне громадянство, виїхав за кордон та підговорив свою помічницю проводити нотаріальні дії від його імені.

Правоохоронці з'ясували, що підозрювана за відсутності нотаріуса використовувала його робочий комп'ютер, бланки нотаріальних дій, печатки та електронний цифровий підпиc, таким чином підроблювала довіреності для клієнтів.

"Правопорушниця несанкціоновано втручалася в Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів та Єдиний реєстр довіреностей, що призвело до витоку та підробки інформації",— йдеться у повідомленні.

Під час проведення обшуку у робочому офісі фігурантів правоохоронці вилучили:

  • довіреності та інші нотаріальні документи, що видаються на спеціальних бланках
  • документи, що стали підставою їх видачі у кількості близько 400 екземплярів
  • чисті аркуші із підписами приватного нотаріуса у кількості близько 800 екземплярів
  • чисті аркуші з відтисками мокрої печатки приватного нотаріуса у кількості близько 60 аркушів
  • папки із нотаріальними документами та чорнові записи.
Підроблювали документи. У Києві викрили нотаріуса та його помічницю
Вилучені печатки нотаріуса Фото: ГУ Нацполіції Києва

Слідчі повідомили правопорушникам про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358Підроблення документів, збут чи використання підроблених документів, ч. 3. ст. 27Види співучасників. ч. 5 ст. 361Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж, вчинених повторно, під час дії воєнного стану Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання передбачає до 15-ти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Що відомо про викриття шахрайства із документами на Київщині

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