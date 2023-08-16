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Військовослужбовцю Максиму Захарченку із Сумщини надали звання “Герой України”
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Військовослужбовцю Максиму Захарченку із Сумщини надали звання “Герой України”

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Військовослужбовцю Максиму Захарченку із Сумщини надали звання “Герой України”
Володимир Зеленський вручив орден «Золота Зірка» Максиму Захарченку. Фото: ОПУ

Мешканцю Ворожбянської громади на Сумщині — 29-річному Максиму Захарченку —надали звання "Герой України" з врученням ордену "Золота зірка". Відзнаку вручив президент України Володимир Зеленський під час візиту до Запорізької області.

Про це йдеться на сайті Президента України.

Бійця Максима Захарченка із Сумщини нагороджено відзнакою “Герой України”
Фото: Facebook\Ворожбянська міська рада

Завдяки вмілим діям майора Максима Захарченка з керування танковими підрозділами ЗСУ, було знищено велику кількість російської техніки та живої сили, що дозволило війську виконувати бойові завдання на важливих напрямках фронту.

Максим Захарченко народився в селі Шкуратівка Ворожбянської громади на Сумщині. Закінчив Шкуратівську ЗОШ І-II ступенів та Ганнівсько-Тернівську НВК.

У 2012 році чоловік був призваний до лав Збройних сил України. З 2014-го брав участь в Антитерористичній операції на сході України.

У 2015 році Максим вступив до Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, яку успішно закінчив і продовжив військову службу на посаді заступника командира танкового батальйону 116-ї ОМБр, має звання майор.

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