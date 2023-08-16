Мешканцю Ворожбянської громади на Сумщині — 29-річному Максиму Захарченку —надали звання "Герой України" з врученням ордену "Золота зірка". Відзнаку вручив президент України Володимир Зеленський під час візиту до Запорізької області.

Про це йдеться на сайті Президента України.

Фото: Facebook\Ворожбянська міська рада

Завдяки вмілим діям майора Максима Захарченка з керування танковими підрозділами ЗСУ, було знищено велику кількість російської техніки та живої сили, що дозволило війську виконувати бойові завдання на важливих напрямках фронту.

Максим Захарченко народився в селі Шкуратівка Ворожбянської громади на Сумщині. Закінчив Шкуратівську ЗОШ І-II ступенів та Ганнівсько-Тернівську НВК.

У 2012 році чоловік був призваний до лав Збройних сил України. З 2014-го брав участь в Антитерористичній операції на сході України.

У 2015 році Максим вступив до Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, яку успішно закінчив і продовжив військову службу на посаді заступника командира танкового батальйону 116-ї ОМБр, має звання майор.

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