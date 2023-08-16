НовиниВійнаРегіониВідеоТекстиРозслідуванняВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФНАТОУкраїна-ЄСКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Міську раду Горішніх Плавнів на Полтавщині зобов’язали демонтувати стелу із назвою "Комсомольськ"
ДЕКОМУНІЗАЦІЯРегіони

Міську раду Горішніх Плавнів на Полтавщині зобов’язали демонтувати стелу із назвою "Комсомольськ"

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Міську раду Горішніх Плавнів на Полтавщині зобов’язали демонтувати стелу із назвою &quot;Комсомольськ&quot;
фото: ІВ "Полтавщина"

Міська рада Горішніх Плавнів має демонтувати дві стели із назвою «Комсомольськ» при в’їзді у місто. Зробити це вони мали протягом останніх 7 років, відколи змінилася назва населеного пункту.

Про це Суспільному розповів заступник начальника Полтавської ОВА Олексій Бруслик.

Розпорядження про демонтаж цих знаків 8 серпня підписав голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін. Виконати його міськрада Горішніх Плавнів має до 10 вересня, додав Бруслик.

«До нас зверталася і громадськість, і інститут Нацпам’яті, і до міськради Горішніх Плавнів вони зверталися. Відповідь була така: «Не на часі». Вони мали виконати це ще декілька років тому. Ми просто видали розпорядження встановивши їм строки на виконання. Подивимось, як вони відреагують. Якщо не відреагують, ми будемо діяти самостійно», - повідомив Олексій Бруслик.

За словами заступник начальника Полтавської ОВА, що встановити на місці демонтованих знаків можуть і мають вирішувати тільки в міській раді Горішніх Плавнів.

Що відомо

  • 19 травня 2016 року Верховна Рада України перейменувала місто Комсомольськ у Горішні Плавні в рамках закону про декомунізацію.
  • Горішні Плавні — топонім, що вказує на характер місцевості. Плавні біля річки Дніпро ділили на нижні й верхні (горішні). Від цього й назви сіл: Горішні Плавні та Нижні Плавні (теперішній мікрорайон Низи). Плавні в районі теперішніх Горішніх Плавнів були частково затоплені 1954-го року, коли будували каскад Дніпродзержинської ГЕС на річці Дніпро.

Читайте і дивіться Суспільне Полтава на платформах:

Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook

Топ дня
Німецька далекобійна ракета Taurus
Руйнує бункери, летить на 500 км, має тандемний боєприпас. Як працює німецька далекобійна ракета Taurus
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
дрон SeaBaby
СБУ показала, як виглядають надводні дрони "Морський малюк", якими атакували міст в Криму
Зруйноване зерносховище, Одещина
Російські війська обстріляли 10 областей України. Як минула ніч в регіонах
Shahed, шахед, дрон
Сили ППО збили 13 "шахедів"

Вибір редакції
військова авіація поблизу лінії фронту на сході України
Не створені для війни. Історії молоді на службі в українській армії
Український солдат заряджає АК-47 на стрільбищі
Тризуб на Батьківщині-матері, знищена церква в Запоріжжі, ракетна атака на Покровськ. Тиждень війни у фото
Медики оперують у Херсоні
"У перші дні окупації більшість обладнання ми демонтували та сховали від росіян" — як працює онкодиспансер у Херсоні
Сергій Варакін "Смайл", командир роти снайперів в 58 бригаді
"У мене в підрозділі ні однієї втрати", — командир роти снайперів Варакін про бої під Мощуном та Попасною
Акція "Оленівка — це новий Освенцим" на Софійській площі, Київ, 4 серпня 2022 року
"Ми не знаємо, чому наших рідних завели в ту будівлю стратити". Рік теракту в Оленівці — що з розслідуванням

Дізнайтесь більше
Гарета Джонса, Гончарна, Вільного Козацтва: у Дніпрі перейменували ще понад 20 вулиць та провулків
Гарета Джонса, Гончарна, Вільного Козацтва: у Дніпрі перейменували ще понад 20 вулиць та провулків
Демонтаж скульптури Зигіну у Полтаві: у скільки це обійшлося
Демонтаж скульптури Зигіну у Полтаві: у скільки це обійшлося
Більше назв на честь героїв України й менше нейтральних: як перейменовують вулиці Одеси
Більше назв на честь героїв України й менше нейтральних: як перейменовують вулиці Одеси
У Кременчуці розпочали реставрацію комуністичного панно-мозаїки
У Кременчуці розпочали реставрацію комуністичного панно-мозаїки
На початок