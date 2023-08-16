Міська рада Горішніх Плавнів має демонтувати дві стели із назвою «Комсомольськ» при в’їзді у місто. Зробити це вони мали протягом останніх 7 років, відколи змінилася назва населеного пункту.

Про це Суспільному розповів заступник начальника Полтавської ОВА Олексій Бруслик.

Розпорядження про демонтаж цих знаків 8 серпня підписав голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін. Виконати його міськрада Горішніх Плавнів має до 10 вересня, додав Бруслик.

«До нас зверталася і громадськість, і інститут Нацпам’яті, і до міськради Горішніх Плавнів вони зверталися. Відповідь була така: «Не на часі». Вони мали виконати це ще декілька років тому. Ми просто видали розпорядження встановивши їм строки на виконання. Подивимось, як вони відреагують. Якщо не відреагують, ми будемо діяти самостійно», - повідомив Олексій Бруслик.

За словами заступник начальника Полтавської ОВА, що встановити на місці демонтованих знаків можуть і мають вирішувати тільки в міській раді Горішніх Плавнів.

Що відомо

19 травня 2016 року Верховна Рада України перейменувала місто Комсомольськ у Горішні Плавні в рамках закону про декомунізацію.

Горішні Плавні — топонім, що вказує на характер місцевості. Плавні біля річки Дніпро ділили на нижні й верхні (горішні). Від цього й назви сіл: Горішні Плавні та Нижні Плавні (теперішній мікрорайон Низи). Плавні в районі теперішніх Горішніх Плавнів були частково затоплені 1954-го року, коли будували каскад Дніпродзержинської ГЕС на річці Дніпро.

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