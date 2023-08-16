Громади Чернігівщини восени отримають 13 шкільних автобусів

В громади Чернігівщини до листопада доставлять 13 нових шкільних автобусів. Транспорт закупили коштом освітньої субвенції, яку отримала Чернігівщина в розмірі близько 28 мільйонів гривень. Субвенцію використали на засадах співфінансування від громад.

Про це повідомила заступниця начальника Чернігівської ОВА Жанна Шерстюк в ефірі марафону «Суспільне. Спротив» 15 серпня, пише пресслужба Чернігівської ОВА на своєму офіційному сайті.

"Субвенцію, яку ми отримали, повністю спрямували на закупівлю нової техніки. Громади визначилися таким чином, що підготовка рухомого складу до нового навчального року відбуватиметься їхнім коштом. І для них буде більш раціонально і доцільно отримати нові транспортні засоби за кошти субвенції. Їх буде 13", – сказала Жанна Шерстюк.

Заступниця начальника Чернігівської ОВА Жанна Шерстюк. ФОТО: Суспільне Чернігів (архів)

За її словами, на сьогодні із 402 шкіл в області — 48 опорних. До них та інших закладів освіти, які визначили громади, відбуватиметься підвіз 10 тисяч учнів 306-ма автобусами.

Така кількість автобусів зумовлена великою територією Чернігівської області, каже Жанна Шерстюк.

"Протяжність маршрутів шкільних автобусів в області складає 20 тисяч кілометрів. Звісно, це спричиняє вихід із ладу транспортних засобів. Також значної шкоди територіальні громади зазнали через військові дії, бо багато автобусів було фізично пошкоджено, втрачено. Є й такі громади, які передавали шкільні автобуси на потреби Збройних сил України. Відтак, на сьогодні маємо потребу у 66 автобусах для повноцінного забезпечення підвозу. Але це не означає, що десь є прогалини у шкільних маршрутах – учні підвозяться до тих закладів, де навчання проводиться в очній чи змішаній формах", – зазначила заступниця начальника ОВА.

Щодо організації освітнього процесу у прикордонних громадах, то за словами Жанни Шерстюк, громади по-різному підходять до цього питання: онлайн-процес чи організація підвозу. Нині ж заклади освіти визначаються із формою навчання відповідно до своїх безпекових умов, куди входить, зокрема, наявність укриттів.

Як повідомив Суспільному начальник управління освіти і науки Чернігівської ОДА Юрій Музика, автобуси отримають Батуринська, Борзнянська, Киселівська, Козелецька, Корюківська, Куликівська, Любецька, Новобасанська, Новобілоуська, Ріпкинська, Сухополовʼянська, Талалаївська селищна, Тупичівська громади.

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