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Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
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Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі

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Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
Офіс Європейської комісії у Брюсселі, Бельгія, ілюстративне фото: Getty Images

Європейська комісія ухвалила рішення перерахувати Україні та Молдові 135 мільйонів євро, які раніше передбачалось надати Росії та Білорусі у межах програми Interreg NEXT на 2021-2027 роки.

Про це повідомляється в офіційному пресрелізі Європейської комісії.

Зазначається, що гроші надійдуть Україні та Молдові за фінансовим Інструментом європейського сусідства й партнерства (ІЄСП).

"Я рада, що кошти, які ми спочатку планували виділити на цю співпрацю, тепер підуть на користь програм ЄС з Україною та Молдовою. Це допоможе зміцнити співпрацю регіонів ЄС та місцевих зацікавлених сторін з українськими та молдовськими партнерами", — прокоментувала рішення ЄК комісарка з питань згуртованості та реформ Еліза Феррейра.

Згідно з пресрелізом, фінансування зокрема піде на підтримку "Смуг солідарності", розвиток транскордонного транспортного сполучення, послуги охорони здоров'я, освітні та дослідницькі проєкти, схеми соціальної інтеграції, а також на посилення інституційної спроможності українських та молдовських органів державної влади.

Interreg NEXT — це програма транскордонного співробітництва ЄС із сусідніми регіонами. Дана програма націлена на підтримку економічного та соціального розвитку прикордонних територій шляхом спільних дій, включаючи захист навколишнього середовища, послуги охорони здоров'я, заходи безпеки та захисту тощо.

У березні 2022 року на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну Єврокомісія призупинила співпрацю з Росією та Білоруссю в межах транскордонного співробітництва. Таким чином ще 26 мільйонів євро було перерозподілено на посилення співпраці з Україною та Молдовою.

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