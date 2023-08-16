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ЦВК визнала Миколу Тараріна народним депутатом замість Холодова
ВЕРХОВНА РАДАСЛУГА НАРОДУДЕПУТАТПолітика

ЦВК визнала Миколу Тараріна народним депутатом замість Холодова

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Микола Тарарін
Микола Тарарін. Фото: Facebook / Микола Тарарін

Центральна виборча комісія визнала новим народним депутатом Миколу Тараріна. Він прийшов у Верховну раду замість нардепа від "Слуги народу" Андрія Холодова.

Про це йдеться у повідомленні на сайті ЦВК.

Комісія отримала постанову Верховної ради про припинення повноважень Андрія Холодова на основі його заяви.

"ЦВК розглянула вказану Постанову та визнала Миколу Тараріна, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку політичної партії “Слуга народу” під № 147, обраним народним депутатом України на зазначених виборах в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі", — йдеться у повідомленні.

Андрій Холодов був обраний на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії “Слуга народу”.

Що відомо про Миколу Тараріна

Як повідомляє "Чесно", Микола Тарарін у 2019 році балотувався до Верховної Ради 9-го скликання від "Слуги народу" під номером 147 у списку як безпартійний, обраний не був. На момент балотування працював адвокатом юридичної фірми "Гелон", засновником і власником якої був нардеп від "Слуги народу" Сергій Іонушас. З 2019 року компанія оформлена на Ганну Іонушас. Фірма "Гелон", що працює у сфері інтелектуальної власності, представляла зокрема інтереси студії "Квартал 95" Володимира Зеленського. Крім того, Тарарін також є бенефіціаром юридичної компанії "Консіон", власником якої теж був Сергій Іонушас.

Холодов виїхав з України у січні й не повернувся

Як з'ясували журналісти проєкту "Схеми", Холодов востаннє був в Україні 21 січня 2023 року. Вранці він виїхав до Румунії через пункт пропуску "Порубне" у Чернівецькій області. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії депутат виїжджав з України 12 разів.

За даними розслідувачів, Холодов має маєток на Кіпрі у місті Ламасол, де періодично живе з родиною. Його дружина своєю чергою стала співвласницею салону краси LA SALUTE Sport&Beauty у Відні в Австрії.

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко у коментарі "Схемам" зазначив, що не знає, де наразі перебуває Холодов.

В Апараті ВРУ водночас уточнили, що у 2023 році відпустки народному депутату Холодову не надавалися, відрядження за кордон не оформлювалися, а починаючи з 21 січня будь-які виплати йому не здійснювались.

Раніше до Верховної Ради надійшла заява від нардепа Андрія Холодова, який із січня 2023 року перебуває на Кіпрі, про складання повноважень народного депутата. Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк заявила, що підписала розпорядження про виключення його з партії.

9 серпня Верховна рада достроково припинила депутатські повноваження народного депутата від фракції "Слуга народу" Андрія Холодова, який із січня 2023 року перебуває за кордоном.

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