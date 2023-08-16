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Вчителі, медики, електрики: у Новобасанській громаді шукають жителів для 13 нових будинків
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Вчителі, медики, електрики: у Новобасанській громаді шукають жителів для 13 нових будинків

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Вчителі, медики, електрики: у Новобасанській громаді шукають жителів для 13 нових будинків
ФОТО: Суспільне Чернігів

У Новобасанській громаді шукають жителів для 13 нових будинків — зокрема, серед вчителів, медиків та електриків. Для цього благодійний фонд "Район #1" оголосив конкурс. Про це повідомив його співзасновник Андрій Тітаренко. Участь можуть взяти внутрішньопереміщені особи, які втратили своє житло і володіють необхідними для цієї громади професіями. Заяви приймають через застосунок "Дія". Хто може подавати анкети для участі та переїхати у нове житло, розповідаємо далі.

"У першу чергу нам дуже потрібні сімейні лікарі, оскільки у нас зараз сімейні лікарі, які працюють, вони пенсійного віку. То ми маємо потребу у трьох сімейних лікарях і в четвертій посаді — лікарі-педіатри", — розповідає сільський голова Новобасанської громади Микола Дяченко.

Сільський голова Новобасанської громади Микола Дяченко про модульні будинки
Сільський голова Новобасанської громади Микола Дяченко. ФОТО: Суспільне Чернігів

Чоловік перераховує спеціалістів, яких чекають для роботи й проживання у громаді. Тут для них збудували 13 модульних будинків і оголосили конкурс з пошуку внутрішньопереміщених осіб. Всього у списку 11 вакансій. Це:

  • вчитель англійської мови,
  • сімейний лікар,
  • лікар-педіатр,
  • нотаріус,
  • програміст,
  • бухгалтер,
  • тренер,
  • механізатор,
  • електрик,
  • юрист,
  • хореограф.

"Це спеціалісти, яких потребує сама громада. На посади сільської ради чи якісь комунальні підприємства і умови конкурсу. Одна з умов — це робота на обраній посаді не менше п'яти років", — говорить співзасновник благодійного фонду "Район #1" Андрій Тітаренко.

Співзасновник благодійного фонду "Район #1" Андрій Тітаренко про конкурс
Співзасновник благодійного фонду "Район #1" Андрій Тітаренко. ФОТО: Суспільне Чернігів

Села Новобасанського громади зазнали руйнувань під час військових дій навесні 2022 року, розповідає сільський голова. Під час окупації російськими військовослужбовцями у селі Новий Биків було пошкоджено 245 будинків, 12 з них — повністю зруйновані.

Руйнування в Новобасанській громаді внаслідок вторгнення росіян на Чернігівщині
Руйнування в Новобасанській громаді внаслідок вторгнення росіян. Березень 2023 року. ФОТО: Суспільне Чернігів

Спочатку волонтери фонду збудували 13 будинків для місцевих жителів, постраждалим внаслідок бойових дій. І ще 13 звели для внутрішньопереміщених осіб, на яких чекають у громаді.

Модульні будинки в Новобасанській громаді на Чернігівщині, куди шукають жителів
Модульні будинки в Новобасанській громаді. Березень 2023. ФОТО: Суспільне Чернігів

"Перші п'ять років, коли родина заїжджає в цей будинок, вона отримує його в безкоштовну оренду. За п'ять років, якщо родина не поїхала, якщо вона інтегрувалась в громаду й один з членів родини працює на посаді, то будинок і земля переходять у приватну власність цієї родини", — каже Андрій Тітаренко.

Модульні будинки площею 50 квадратних метрів, мають всю необхідну техніку, сантехніку, освітлення та меблі. Підведені комунікації та власний двір із земельною ділянкою.

Модульний будинок у Новобасанській громаді на Чернігівщині
Модульний будинок у Новобасанській громаді. ФОТО: Суспільне Чернігів

Шукають мешканців для цих будинків за конкурсом. З 7 серпня вже близько 50 охочих заповнили анкети, розповідає Андрій Тітаренко.

"Ми маємо критерії для відбору сім'ї: це не тільки готовність, а і досвід людини в роботі по конкретній посаді. Це ще і соціальна незахищеність сім'ї і втрата житла чи пошкодження житла, наскільки воно недоступне (житло, яке було у родини). Це фінансова складова".

У застосунку "Дія" кандидат має заповнити анкету, заявки можна подавати до 7 вересня 2023 року.

"На сайті об'ява, люди, які мають бажання заселитися в ці модульні будиночки, вони в «Дії» реєструються, і потім «Район #1» буде відбирати кандидатів, буде конкурсна комісія", — говорить сільський голова.

За його словами, після конкурсного відбору, громада гарантує працевлаштування.

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