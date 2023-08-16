У Новобасанській громаді шукають жителів для 13 нових будинків — зокрема, серед вчителів, медиків та електриків. Для цього благодійний фонд "Район #1" оголосив конкурс. Про це повідомив його співзасновник Андрій Тітаренко. Участь можуть взяти внутрішньопереміщені особи, які втратили своє житло і володіють необхідними для цієї громади професіями. Заяви приймають через застосунок "Дія". Хто може подавати анкети для участі та переїхати у нове житло, розповідаємо далі.
"У першу чергу нам дуже потрібні сімейні лікарі, оскільки у нас зараз сімейні лікарі, які працюють, вони пенсійного віку. То ми маємо потребу у трьох сімейних лікарях і в четвертій посаді — лікарі-педіатри", — розповідає сільський голова Новобасанської громади Микола Дяченко.
Чоловік перераховує спеціалістів, яких чекають для роботи й проживання у громаді. Тут для них збудували 13 модульних будинків і оголосили конкурс з пошуку внутрішньопереміщених осіб. Всього у списку 11 вакансій. Це:
- вчитель англійської мови,
- сімейний лікар,
- лікар-педіатр,
- нотаріус,
- програміст,
- бухгалтер,
- тренер,
- механізатор,
- електрик,
- юрист,
- хореограф.
"Це спеціалісти, яких потребує сама громада. На посади сільської ради чи якісь комунальні підприємства і умови конкурсу. Одна з умов — це робота на обраній посаді не менше п'яти років", — говорить співзасновник благодійного фонду "Район #1" Андрій Тітаренко.
Села Новобасанського громади зазнали руйнувань під час військових дій навесні 2022 року, розповідає сільський голова. Під час окупації російськими військовослужбовцями у селі Новий Биків було пошкоджено 245 будинків, 12 з них — повністю зруйновані.
Спочатку волонтери фонду збудували 13 будинків для місцевих жителів, постраждалим внаслідок бойових дій. І ще 13 звели для внутрішньопереміщених осіб, на яких чекають у громаді.
"Перші п'ять років, коли родина заїжджає в цей будинок, вона отримує його в безкоштовну оренду. За п'ять років, якщо родина не поїхала, якщо вона інтегрувалась в громаду й один з членів родини працює на посаді, то будинок і земля переходять у приватну власність цієї родини", — каже Андрій Тітаренко.
Модульні будинки площею 50 квадратних метрів, мають всю необхідну техніку, сантехніку, освітлення та меблі. Підведені комунікації та власний двір із земельною ділянкою.
Шукають мешканців для цих будинків за конкурсом. З 7 серпня вже близько 50 охочих заповнили анкети, розповідає Андрій Тітаренко.
"Ми маємо критерії для відбору сім'ї: це не тільки готовність, а і досвід людини в роботі по конкретній посаді. Це ще і соціальна незахищеність сім'ї і втрата житла чи пошкодження житла, наскільки воно недоступне (житло, яке було у родини). Це фінансова складова".
У застосунку "Дія" кандидат має заповнити анкету, заявки можна подавати до 7 вересня 2023 року.
"На сайті об'ява, люди, які мають бажання заселитися в ці модульні будиночки, вони в «Дії» реєструються, і потім «Район #1» буде відбирати кандидатів, буде конкурсна комісія", — говорить сільський голова.
За його словами, після конкурсного відбору, громада гарантує працевлаштування.
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