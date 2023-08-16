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На Київщині судитимуть чоловіка за зґвалтування 4-річної дитини
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На Київщині судитимуть чоловіка за зґвалтування 4-річної дитини

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На Київщині судитимуть чоловіка за зґвалтування 4-річної дитини
Фото: Pexels (ілюстративне)

Броварська окружна прокуратура скерувала до суду звинувачення стосовно 47-річного чоловіка. Його підозрюють у зґвалтуванні малолітньої дитини.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

Слідство встановило, що мати дитини тимчасово залишила подрузі доньку, щоб відвідати лікаря. У квартирі в той час у стані алкогольного сп'яніння перебував знайомий жінки.

"Залишившись у кімнаті наодинці з дитиною, він зґвалтував її",— йдеться у повідомленні.

У прокуратурі поінформували, що за ч. 4 ст.152Зґвалтування Кримінального кодексу України чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі. Вирок суду обвинувачений очікуватиме під вартою.

Що відомо про розслідування злочинів проти дітей у Києві та області

Співробітнику Бучанського райуправління поліції Київської області повідомили про підозру у зґвалтуванні малолітньої дитини. У разі доведення провини йому загрожує до п’ятнадцяти років ув'язнення.

На Київщині затримали тренера з баскетболу, якого підозрюють у розбещенні 11-річної дівчинки.

Слав непристойні фото і повідомлення: киянина затримали за розбещення школярки.

До 9 років позбавлення волі засудили 50-річного жителя міста Українка Київської області за виготовлення порнографічного контенту з дітьми.

В одному з сіл Броварського району поліція затримала 38-річного чоловіка за підозрою у сексуальному насильстві над неповнолітньою. У разі доведення вини кривднику загрожує 15 років за ґратами.

У Києві засудили жінку та її співмешканця, які впродовж року гвалтували і розбещували власних дітей — 13-річного хлопчика та 12-річну дівчинку, знімаючи з ними порнографічні відео.

Наприкінці червня поліція викрила киянина, який розбещував дітей, а відзнятий матеріал продавав за кордон. Постраждали понад 200 дівчат.

54-річного мешканця столиці затримали за розбещення дитини. Чоловік призначав побачення 12-річній дівчинці.

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