На Київщині судитимуть чоловіка за зґвалтування 4-річної дитини

Броварська окружна прокуратура скерувала до суду звинувачення стосовно 47-річного чоловіка. Його підозрюють у зґвалтуванні малолітньої дитини.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

Слідство встановило, що мати дитини тимчасово залишила подрузі доньку, щоб відвідати лікаря. У квартирі в той час у стані алкогольного сп'яніння перебував знайомий жінки.

"Залишившись у кімнаті наодинці з дитиною, він зґвалтував її",— йдеться у повідомленні.

У прокуратурі поінформували, що за ч. 4 ст.152 Кримінального кодексу України чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі. Вирок суду обвинувачений очікуватиме під вартою.

Що відомо про розслідування злочинів проти дітей у Києві та області

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