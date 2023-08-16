У Чернігові попрощалися з трьома військовими: Володимиром Королем, Вадимом Авраменком та Сергієм Волковим. Про це повідомляє Чернігівський обласний ТЦК та СП.

Прощання з військовими у Чернігові. ФОТО: Суспільне Чернігів

Старший солдат Володимир Король народився 12 лютого 1995 року в Чернігові. Тут закінчив школу № 30, після чого навчався у Чернігівському професійно-технічному училищі №6.

Протягом 2014-2015 років проходив строкову службу на Харківщині.

Старший солдат Володимир Король. ФОТО: Чернігівський обласний ТЦК та СП

24 лютого 2022 року пішов добровольцем до лав ЗСУ. Служив у складі одного з підрозділів військової частини А1815 на посаді гранатометника стрілецького відділення.

Загинув 7 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині.

Попрощалися з військовим у Чернігові в Катерининській церкві, поховали на кладовищі Яцево.

Молодший сержант Вадим Авраменко народився 18 лютого 1976 року в Тюмені (Росія). З часом переїхав з родиною в Україну та провів все своє життя у Чернігові. Навчався в місцевій загальноосвітній школі № 32, після чого закінчив ПТУ №18 за напрямом "монтажник зв’язку-кабельщик". Працював на "Хімволокно" - був відповідальним за роботу телефонних мереж, також працював на будівництві, потім знайшов себе в будівництві - дизайнер, архітектор.

Молодший сержант Вадим Авраменко. ФОТО: Суспільне Чернігів

З першого дня повномасштабної війни став на захист України у лавах ТрО. Боронив Чернігів, а у серпні 2023 року вирушив на Схід у складі одного з підрозділів військової частини А7328 на посаді командира відділення.

Загинув 9 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині.

Попрощалися в Чернігові в Катерининській церкві, поховали на кладовищі Ялівщина.

Прощання з військовими. ФОТО: Чернігівський обласний ТЦК та СП

Лейтенант Сергій Волков народився 26 квітня 1992 року у Чернігові. Закінчив школу №29 та ПТУ №5.

У 2012 році його призвали на строкову службу до лав Військово-Морських Сил. Далі вісім років служив в Державній прикордонній службі України (військові звання від молодшого сержанта до старшини, потім головного сержанта). За цей час закінчив заочно Академію ДПСУ, здобув фах військового юриста. У 2014 році брав участь у проведенні Антитерористичної операції.

Лейтенант Сергій Волков. ФОТО: Суспільне Чернігів

У червні 2022 року став на захист України до лав ЗСУ. Служив у складі одного з підрозділів військової частини А0221. Пройшов шлях від головного сержанта роти до молодшого лейтенанта, командира механізованого взводу та згодом лейтенанта, заступника командира роти.

За час служби був нагороджений:

відзнакою Президента України "За участь в антитерористичній операції";

подякою від Голови ДПСУ:

медаллю "За оборону Батьківщини";

почесними нагрудними знаками "Ветеран війни" та "За збережене життя";

грамотами від командування Прикордонного загону.

Серед підлеглих користувався неабияким авторитетом як досвідчений воїн, здатний об’єктивно оцінити обстановку на полі бою та правильно керувати діями підрозділу, обов’язково дбаючи про збереження життя особового складу.

Прощання з військовим. ФОТО: Суспільне Чернігів

Загинув чоловік 9 серпня 2023 року у ДТП.

Знайомий Сергія Волкова Олександр Півень каже:

"Сергій зростав разом з моїм сином, вони дружили з дитинства, вони дружили разом. Він колись служив на флоті, потім прикордонником, а коли почалося повномасштабне вторгнення він обороняв Київ, а потім був під Бахмутом. 3 місяці тому приїжджав в Чернігів під час ротації, він заходив до нас в гості, ми говорили з ним. Безглузда смерть. Його маму прооперували, то він взяв відпустку за сімейними обставинами і приїхав до мами. А потім мав повертатися на Схід. В дорозі він потрапив в ДТП, це сталося біля Дніпра. Там він і загинув".

Знайомий Сергія Волкова Олександр Півень. ФОТО: Суспільне Чернігів

Попрощалися з військовим у Чернігові в Катерининській церкві та поховали на кладовищі Ялівщина.

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