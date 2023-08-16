Софія Грубова першою у Дніпрі отримала водійське посвідчення у рамках проєкту "Автошкола для людей з інвалідністю", що функціонує на базі Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Дівчина з дев’яти років користується колісним кріслом через травму спинного мозку. За її словами, до початку повномасштабної війни у місті було багато низькопідлогового транспорту. Зараз, каже Софія, таких автобусів стало менше, тому вирішила навчитися водити авто.

"Бо це мобільність, бо це свобода в пересуванні. Не громадським транспортом, який здебільшого в Дніпрі недоступний. Це не таксі, теж по прив’язці до часу, гроші і все таке. Я хочу почуватися більш вільно, незалежно від якихось таких факторів", — розповіла водійка.

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