Чотири довгобуди у Хмельницькій області обласна адміністрація розглядає як пріоритетні. Як розповів Суспільному заступник начальника ОВА Сергій Ткачук, це корпус обласної дитячої лікарні та Палац спорту у місті Хмельницький, а також дві школи у Шепетівському районі.

Суспільне Хмельницький готує серію матеріалів про довгобуди Хмельниччини.

За словами Ткачука, у першу чергу гроші будуть спрямовувати на відновлення робіт на чотирьох "завмерлих" будмайданчиках:

"Це школа у селі Новолабунь Полонської міської громади, школа в Славуті та Хмельницька обласна дитяча лікарня. Також це такий довгобуд, який фінансувався за кошти державного і місцевого бюджетів, був в програмі президента "Велике будівництво", але ним опікувалась Хмельницька міська рада. Це Палац спорту в обласному центрі на вулиці Прибузькій".

Заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Ткачук, який курує будівництво в регіоні. Фото: Суспільне Хмельницький.

Гроші на завершення будівництво шкіл у Славуті та Новолабуні цьогоріч були закладені у державному бюджеті, але місяць тому їх спрямували на військові цілі, — каже Ткачук:

"Ми розглядали варіант добудови школи в Славуті та Новолабуні за кошти Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР — ред.). У цьогорічному держбюджеті було закладено певну суму цьому фонду на фінансування подібних проєктів. Але, наскільки я знаю, місяць тому були внесені зміни в закон "Про державний бюджет", і кошти у ДФРР були вилучені та спрямовані на військові цілі. Тому цього джерела фінансування цього року не буде. По Славутській школі: міська громада виділила частину коштів зі свого бюджету і якісь будівельні роботи там продовжують виконуватися. Але, однозначно, власними силами вони не завершать цю школу, щоб здати цей об’єкт в експлуатацію".

Школу в Новолабуні, що в Полонській громаді, будують понад три десятки років. У 2020 році там планували розпочати навчання, але у 2023 році школа так і не здана в експлуатацію. Фото: Хмельницька ОДА.

До фінансування нового лікувально-діагностичного корпусу дитячої лікарні, який, за даними директора КП "Архбудпроект" Володимира Сельського, готовий на 80%, Хмельницька ОВА планує залучати міжнародних донорів, зокрема Світовий банк, — розповів Ткачук. Але у корпусі доведеться добудовувати укриття і вносити зміни у проєктно-кошторисну документацію:

"У тому корпусі, який ми будуємо, немає бомбосховища, тож там потрібно переробляти те, що там побудоване, аби його зробити. Це призведе до переміщення якихось відділень, і те, що планувалось застосовувати для медицини, потрібно перебудувати. Поки зупинилися на тому, що у тій будівлі є цокольне приміщення, тож певне перероблятимемо його в бомбосховище. Також зараз потрібно подумати про енергонезалежність. Можливо, поставимо сонячні панелі, інші інвертори".

Репортаж Суспільного із дитячої лікарні, яка очікує нового корпусу:

У липні Суспільне надіслало запит до Хмельницької ОВА із питаннями про кількість довгобудів у регіоні, стан їхньої готовності та гроші, потрібні на завершення робіт. У відповідь департамент розвитку громад, будівництва та ЖКГ повідомив, що у 2023 регіон мав би отримати близько 70 млн на "проєктування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об'єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об'єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення".

"Проте станом на 25 липня 2023 року коштів субвенції з державного бюджету не отримано", — йдеться у відповіді директорки департаменту Віри Бригадир.

Відповідь на запит Суспільного від департаменту розвитку громад, будівництва та ЖКГ Хмельницької ОВА

Суспільне готує до публікації другий матеріал з циклу "Довгобуди" — про будівництво корпусу у Шепетівській багатопрофільній лікарні.

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