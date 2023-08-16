Що подорожчало та подешевшало на Харківщині у липні: дані облстату

Ціни у Харківській області у липні 2023 року порівняно із червнем зросли на 0,2%, з початку року — на 4,9%. Зокрема, за місяць подорожчали молоко, мʼясо та паливо. Водночас подешевшали овочі, яйця, а також мобільні телефони.

Про це повідомили у головному управлінні статистики Харківщини.

Продукти

За місяць подорожчали:

молоко — 2,7%;

мʼясо — 2%;

фрукти — 0,9%;

безалкогольні напої — 0,8%;

риба — 0,5%;

цукор — 0,4%;

масло — 0,3%;

алкоголь — 0,2%.

Подешевшали:

овочі — 9%;

яйця — 7,9%;

соняшникова олія — 2,4%;

хліб — 0,1%.

Що на Харківщині подорожчало і стало дешевшим у липні 2023 року. Інфографіка: Альона Рязанцева

Непродовольчі товари

Ціни у липні зросли на:

паливо та мастила — 6,8%;

тютюнові вироби — 1,7%.

"Ціни на транспорт підвищилися на 2,1% через подорожчання палива та мастил (на 6,8%), проїзду у залізничному та автодорожньому пасажирському транспорті (на 0,2%)", — йдеться в повідомленні.

Знизилися ціни на:

мобільні телефони — 5,3%;

взуття — 2,8%;

одяг — 0,8%.

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