У Полтаві мешканцям квартир у будинку на вулиці Небесної Сотні, в якому 7 серпня сталася пожежа, мають спрямувати матеріальну допомогу із бюджету громади.

Про це Суспільному розповів перший заступник голови Полтавської міськради Валерій Пархоменко. За його словами, відповідне рішення мають ухвалити на сесії.

"Валиться стеля. Вона вже прогнулася, я вже до неї дістаю рукою. Вона прогнулася від ваги води", - говорить власник квартири у згорілому будинку Юрій Токарєв.

Зі стелі у кімнатах у будинку Юрія Токарєва обвалилася штукатурка, яка нині шматками лежить на підлозі. (7 серпня 2023). 7 серпня тут сталася пожежа. Цей приватний будинок на Подолі у Полтаві – на чотири квартири, розповідає Юрій Токарєв.

Пожежа сталася 7-го серпня біля комбінату хлібопродуктів, що у Полтаві. Фото: Суспільне Полтава

"Дві квартири – перша і друга, з того боку – моментально спалахнули, і почав летіти шифер. Приїхала пожежна (служба – ред.), загасили це все, вилили сюди п’ять пожежних машин води. Дах весь згорів ущент. Ця вся вода іде в дім, у квартиру до нас у четверту. І в третю, там взагалі вигоріло.Тут я проживаю зі своєю хворою матір’ю і з невісткою утрьох. Над моєю квартирою, над невістчиною квартирою немає взагалі нічого – дощ прямо у квартиру ллється", - каже власник квартири у згорілому будинку Юрій Токарєв.

Частина приміщення будинку, де сталася пожежа. Фото: Суспільне Полтава

"Коли рятувальники прибули на місце, вогнем була охоплена покрівля даного будинку. Вогнем були знищені покрівна площа 100 м2, перекриття на площі 50 м2, також було знищено облицювання стіни площею десь близько 50 м2. Причина займання наразі встановлюється", - каже речник рятувальників Полтавщини Віталій Шкаревський.

Юрій Токарєв із 73-річною матір’ю з інвалідністю продовжують мешкати у будинку.

У одній із частин будинку проживає Юрій Токарев із мамою пенсійного віку. Суспільне Полтава

"У міській раді я був, написав заяву у виконавчий комітет, що така обстановка і на допомогу заяву. Сказали, що будуть розглядати. А будинок руйнується. Дзвонили і на гарячу лінію в Київ, і всі кажуть: «Протягом 30 днів». А за 30 днів і квартири не буде. Живемо. Їсти кума допомагає материна, до неї їсти ходимо. А так – живемо тут. А куди іти?", - розповідає власник квартири у згорілому будинку Юрій Токарєв.

Кімната у приміщенні будинку. Суспільне Полтава

"Мешканці (будинку – ред.), які постраждали в даному приміщенні, подали заявки у Полтавську міські раду. ДСНС-ки вже провели своє розслідування, а тепер – комісія Подільської районної ради. І, я думаю, що ми на цю сесію винесемо питання щодо спрямування матеріальної допомоги в розмірі 50 тисяч гривень для кожного, хто постраждав", - каже перший заступник голови Полтавської міськради Валерій Пархоменко.

Кухня та коридор, де обвалилось перекриття покрівлі. Суспільне Полтава

"Якби був газ та світло, я б трохи крутилась би. А так же ж немає ні світла, ні газу. Сухом’ятку їмо або сусіди супу принесуть поїсти. Це ж нестерпно таке пережити на старості", - говорить власниця квартири у згорілому будинку Валентина Токарєва.

Квартира Тетяни Токарєвої теж вигоріли, крім того, обвалилася стеля.

Спальня у частині будинку, де проживають люди. Суспільне Полтава

"У мене взагалі даху немає. І ліжко згоріло, все згоріло. Не знаю, як буде далі. Хтось навмисне хоче нас спалити. Комусь земля потрібна. Я так думаю", - говорить власниця квартири у згорілому будинку Тетяна Токарєва.

Як розповів Суспільному речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб, кримінальне провадження у справі щодо пожежі не розпочинали. А коли відбудеться сесія, на яку виноситимуть питання щодо надання матеріальної допомоги, поки невідомо.

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