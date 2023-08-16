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Продовжують розслідування: що розповідають рідні ІТ-шників, які 2 роки тому загинули у комплексі "Бреч" на Чернігівщині
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Продовжують розслідування: що розповідають рідні ІТ-шників, які 2 роки тому загинули у комплексі "Бреч" на Чернігівщині

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Продовжують розслідування: що розповідають рідні ІТ-шників, які 2 роки тому загинули у комплексі &quot;Бреч&quot; на Чернігівщині
ФОТО: Суспільне Чернігів

Через два роки після загибелі двох ІТ-шників на ставку у туристично-готельному комплексі "Бреч" справу продовжують розслідувати. В поліції очікують на результати експертних досліджень. Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції області Наталія Слабеняк.

У коментарі Суспільному дружина загиблого Владислава Каснера Катерина розповіла, що у лютому 2023 року вона разом з рідними проходила психологічну експертизу.

"Досудове розслідування ще триває. Зараз ми чекаємо на результати психологічної експертизи, які нам мали надати ще в кінці червня, але експертизу затримують постійно, тому, поки ніяких нових результатів немає. Було проведено спілкування з усіма потерпілими і оцінено їх ступінь психологічної і моральної шкоди, для того, щоб взагалі оцінити компенсацію. Взагалі проведена оцінка психологічного стану людини, наскільки вплинула ця трагедія на працездатність людини, на морально-психологічний стан, на здоров'я".
Продовжують розслідування: що розповідають рідні ІТ-шників, які 2 роки тому загинули у комплексі "Бреч" на Чернігівщині
Дружина загиблого Владислава Катерина Каснер. ФОТО: Суспільне Чернігів

Чи потрібно проводити ще експертизи, Катерина не знає, але очікує, що справу скоро передадуть до суду.

"Я сподіваюся, що, взагалі, до осені (2023 року — ред.), вручатимуть якісь перші підозри, і хоча б якось справа буде рухатись надалі, але я розумію, що вона буде тепер затягуватись не зі сторони слідства і експертних установ, а зі сторони "Бреча", коли вони наймуть своїх адвокатів і будуть затягувати максимально час на ознайомлення".
Продовжують розслідування: що розповідають рідні ІТ-шників, які 2 роки тому загинули у комплексі "Бреч" на Чернігівщині
Владислав Каснер. ФОТО: Катерина Каснер

Брат загиблого Євгенія Іванова Влад розповідає, через повномасштабне вторгнення процес розслідування затягнувся, але експертизи продовжують проводити.

"Процес іде, але він не швидкий, все-таки війна. Відбулася, наскільки я знаю, експертиза насосу, який там стояв у воді. Відбулася психологічна експертиза потерпілих. Ця справа передається від експертів до слідчих, від слідчих ще кудись. Судячи з усього, як воно рухається, і розуміючи, що вже ми половину всього пройшли, то десь в наступному році, може кінець весни, справу передадуть до суду".
Продовжують розслідування: що розповідають рідні ІТ-шників, які 2 роки тому загинули у комплексі "Бреч" на Чернігівщині
Брат загиблого Євгенія Іванова Влад. ФОТО: Суспільне Чернігів

Нагадаємо, 15 серпня 2021 року у туристично-готельному комплексі "Бреч" потонули одразу двоє чоловіків – Владислав Каснер і Євгеній Іванов. Загиблим було 26 і 29 років.

Владислав Каснер підплив ближче до штучного водоспаду. Потім йому стало зле, він закричав, його рухи були неприродними, згодом він почав тонути. На допомогу йому кинувся Євгеній Іванов, в очевидців було враження, що його також ніби вдарило струмом, і він сам пішов на дно. Обох хлопців реанімували близько години, але безрезультатно. Євгеній Іванов у воді провів сім хвилин, його дістав охоронець комплексу.

Продовжують розслідування: що розповідають рідні ІТ-шників, які 2 роки тому загинули у комплексі "Бреч" на Чернігівщині
Туристично-готельний комплекс “Бреч”. ФОТО: Суспільне Чернігів

За п'ять місяців до загибелі двох працівників Чернігівської ІТ-компанії в туристичному комплексі "Бреч" управління ДСНС в області знайшло там порушення, пов'язані з використанням та встановленням електроприладів. Два роки тому директорка готельного комплексу "Бреч" Оксана Сергійчук розповіла, що комплекс самостійно замовив експертизу, щоб розібратися, що сталося у ставку і чи безпечно там перебувати.

Нині ми намагаємося отримати коментар власника комплексу "Бреч".

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