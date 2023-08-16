Міноборони РФ заявило про збиття БПЛА над Кримом

У середу, 16 серпня, Міноборони Росії відзвітувало про збиття російськими силами ППО безпілотника, який намагався атакувати об'єкт на території тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Росії у Telegram.

"Сьогодні близько 11 години припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку одним безпілотним літальним апаратом літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", — йдеться у повідомленні.

У російському оборонному відомстві уточнили, що ППО збила безпілотник над окупованим Кримом.

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