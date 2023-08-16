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CNN опублікувало відео атаки морського дрона по Кримському мосту 17 липня
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CNN опублікувало відео атаки морського дрона по Кримському мосту 17 липня

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Пошкоджений Кримський міст 17 липня 2023 року. Фото: Getty Images
Пошкоджений Кримський міст 17 липня 2023 року. Фото: Getty Images

Українські спецслужби надали CNN відео атаки експериментального морського безпілотника на Кримський міст, що сталася 17 липня 2023 року.

Про це йдеться в матеріалі CNN.

СБУ також оприлюднила нові подробиці операції, вказавши, що нові схожі атаки плануються. Зокрема керівник Служби безпеки України Василь Малюк заявив, що використаний безпілотник називається "Морський малюк" (Sea Baby). Це українська розробка, над якою почали працювати одразу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Атака 17 липня стала другою спробою пошкодити міст. Вона призвела до пошкодження дорожніх смуг переправи.

"За допомогою цих безпілотників нещодавно ми успішно вразили Кримський міст, великий десантний корабель "Оленегорський Гірник" та танкер SIG", — сказав голова Служби безпеки України Василь Малюк.

На відео видно екран пілота за кілька хвилин до того, як український морський дрон доправив приблизно 850 кг вибухівки до бетонної опори мосту. СБУ надала CNN також два ролики з камер спостереження, на яких видно момент удару одного безпілотника по дорожній ділянці мосту, а потім приблизно через 5 хвилин ще один удар по залізничній ділянці з протилежного напрямку.

"Ми працюємо над іншими операціями, зокрема в акваторії Чорного моря. Обіцяю, буде цікаво, особливо для наших ворогів", – сказав Малюк CNN.

Голова СБУ взяв на себе відповідальність і за першу атаку на Кримський міст 8 жовтня, однак не повідомив про подробиці операції.

Що відомо про атаки на Кримський міст?

8 жовтня 2023 року на Кримському мосту стався вибух. Рух мостом було перекрито через зруйновану частину дорожнього полотна.

З початку липня на Кримському мосту майже щоранку фіксували багатокілометрові затори.

17 липня на мосту, що сполучає РФ з окупованим півостровом, сталися вибухи. Зруйновано одну секцію мосту, ще одна — пошкоджена.

Після вибухів на мосту уряд РФ продовжив терміни його відновлення до 31 грудня 2023 року.

3 серпня секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов в етері національного телемарафону "Єдині новини" заявив, що СБУ брала участь в обох ударах по Кримському мосту - у жовтні торік та у липні цього року.

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