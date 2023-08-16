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У Болгарії через погрози з боку РФ п'ятьом політикам надали охорону
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У Болгарії через погрози з боку РФ п'ятьом політикам надали охорону

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прапор Болгарії
Військовий з прапором Болгарії. Фото: Associated Press

П'ятеро відомих болгарських політиків отримали захист від Національної служби охорони (НСО) через погрози з боку РФ.

Про це повідомляє Болгарське національне радіо з посиланням на джерела.

Причиною такого рішення стали погрози з боку "іноземних служб". За словами джерел БНР, погрози надходять від російських служб та пов'язаних із Росією структур.

Перші погрози надійшли минулого тижня. Тоді Міжвідомча комісія, до складу якої увійшли голова РНБО та головний секретар МВС Болгарії, ухвалила рішення про призначення політикам охорони.

Співголова парламентської групи "Продовжуємо зміни — Демократична Болгарія" та колишній прем'єр Кирил Петков підтвердив, що має охорону, але не надав більше інформації.

Інші політики, зокрема співголова групи — "Демократів за сильну Болгарію" Атанас Атанасов відмовився від коментарів з цього приводу.

У партії "Так, Болгарія" заявили, що її лідер Христо Іванов, який серед осіб, яким погрожували, поки не скористався охороною.

В НСО відмовилися прокоментувати тему, аргументуючи, що це секретна інформація.

19 липня Окружна прокуратура Софії (Болгарія) затримала 39-річного чоловіка, який погрожував вбити міністра оборони Тодора Тагарєва, і висунула йому обвинувачення.

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