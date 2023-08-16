НовиниВійнаРегіониВідеоТекстиРозслідуванняВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФНАТОУкраїна-ЄСКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

З Хмельниччини на передову передали стоматологічний кабінет на колесах
БлагодійністьМЕДИЦИНАЗСУЛЮДИВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

З Хмельниччини на передову передали стоматологічний кабінет на колесах

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
З Хмельниччини на передову передали стоматологічний кабінет на колесах
На фото пересувний стоматологічний кабінет. Фото: Суспільне Хмельницький

Уперше від Хмельниччини на передову передали стоматологічний кабінет на колесах. Автомобіль купили та встановили необхідне обладнання за гроші благодійників. Про це розповів перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

"Багато дуже інструментів надано благодійниками, багато обладнання отримуються через організації спеціалізовані, які надають допомогу у вигляді оснащення", — каже заступник ОВА.

За його словами, 8 тисяч доларів коштував сам автомобіль. Військові, додає, ще раніше говорили про потребу в лікуванні зубів.

Поїдуть лікувати зуби захисникам також хмельницькі стоматологи. Серед них — Вадим Пархолуп та Ігор Овчарук. Лікарі радили зокрема, де встановлювати апаратуру. Вадим Пархолуп говорить: облаштовували з досвіду колег, які вже працювали на передовій. Самі ж їдуть туди вперше.

"Цей автомобіль обладнаний, ніби всім, для того, щоб надавати допомогу: є генератор, є рентген. Наразі будемо пробувати, це вперше, це наш дебют. Будемо пробувати робити там цю всю справу", — розповідає стоматолог.

"В нас були виїзди часто, ми виїздили в райони, допомагали людям, тобто така от допомога в напів військових умовах, можна сказати, то ми таку допомогу надавали. Особливо цей кабінет, то оснащений навіть краще, ніж деякі стоматкабінети десь в районах", — додає Ігор Овчарук.

За словами Сергія Тюріна лікувати зуби військовим на передовій у пересувному кабінеті згодилися декілька груп лікарів. Туди вони їздитимуть по черзі.

Слідкуйте за новинами Суспільного Хмельницький у Telegram, Viber, YouTube, Instagram та Facebook.

Топ дня
Німецька далекобійна ракета Taurus
Руйнує бункери, летить на 500 км, має тандемний боєприпас. Як працює німецька далекобійна ракета Taurus
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
дрон SeaBaby
СБУ показала, як виглядають надводні дрони "Морський малюк", якими атакували міст в Криму
Зруйноване зерносховище, Одещина
Російські війська обстріляли 10 областей України. Як минула ніч в регіонах
Shahed, шахед, дрон
Сили ППО збили 13 "шахедів"

Вибір редакції
військова авіація поблизу лінії фронту на сході України
Не створені для війни. Історії молоді на службі в українській армії
Український солдат заряджає АК-47 на стрільбищі
Тризуб на Батьківщині-матері, знищена церква в Запоріжжі, ракетна атака на Покровськ. Тиждень війни у фото
Медики оперують у Херсоні
"У перші дні окупації більшість обладнання ми демонтували та сховали від росіян" — як працює онкодиспансер у Херсоні
Сергій Варакін "Смайл", командир роти снайперів в 58 бригаді
"У мене в підрозділі ні однієї втрати", — командир роти снайперів Варакін про бої під Мощуном та Попасною
Акція "Оленівка — це новий Освенцим" на Софійській площі, Київ, 4 серпня 2022 року
"Ми не знаємо, чому наших рідних завели в ту будівлю стратити". Рік теракту в Оленівці — що з розслідуванням

Дізнайтесь більше
Вчителі, медики, електрики: у Новобасанській громаді шукають жителів для 13 нових будинків
Вчителі, медики, електрики: у Новобасанській громаді шукають жителів для 13 нових будинків
Пансіонат для людей похилого віку у Вінниці отримав котел від волонтерів
Пансіонат для людей похилого віку у Вінниці отримав котел від волонтерів
Олеся Бельдій
"Треба було якось допомагати фронту". Дніпрянка малює ілюстрації для благодійного продажу
&quot;Рефлексії кольору війни&quot;: у Львові презентували виставку інклюзивного мистецтва
"Рефлексії кольору війни": у Львові презентували виставку інклюзивного мистецтва
На початок