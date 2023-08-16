З Хмельниччини на передову передали стоматологічний кабінет на колесах

Уперше від Хмельниччини на передову передали стоматологічний кабінет на колесах. Автомобіль купили та встановили необхідне обладнання за гроші благодійників. Про це розповів перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

"Багато дуже інструментів надано благодійниками, багато обладнання отримуються через організації спеціалізовані, які надають допомогу у вигляді оснащення", — каже заступник ОВА.

За його словами, 8 тисяч доларів коштував сам автомобіль. Військові, додає, ще раніше говорили про потребу в лікуванні зубів.

Поїдуть лікувати зуби захисникам також хмельницькі стоматологи. Серед них — Вадим Пархолуп та Ігор Овчарук. Лікарі радили зокрема, де встановлювати апаратуру. Вадим Пархолуп говорить: облаштовували з досвіду колег, які вже працювали на передовій. Самі ж їдуть туди вперше.

"Цей автомобіль обладнаний, ніби всім, для того, щоб надавати допомогу: є генератор, є рентген. Наразі будемо пробувати, це вперше, це наш дебют. Будемо пробувати робити там цю всю справу", — розповідає стоматолог.

"В нас були виїзди часто, ми виїздили в райони, допомагали людям, тобто така от допомога в напів військових умовах, можна сказати, то ми таку допомогу надавали. Особливо цей кабінет, то оснащений навіть краще, ніж деякі стоматкабінети десь в районах", — додає Ігор Овчарук.

За словами Сергія Тюріна лікувати зуби військовим на передовій у пересувному кабінеті згодилися декілька груп лікарів. Туди вони їздитимуть по черзі.

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