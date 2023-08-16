На Закарпатті затримали жителя Мукачівського району за підозрою у продажі гуманітарної допомоги.

Про це повідомили на сайті Нацполіції в Закарпатській області.

За даними слідства, організатором виявився 44-річний житель Мукачівського району.

"Закарпатець ввозив автомобілі з-за кордону без сплати обов’язкових податків та зборів. Проте транспорт так і не потрапляв за своїм призначенням на фронт. Після перетину кордону чоловік шукав цивільних клієнтів та продавав автомобілі у приватному порядку, отримуючи за них певну суму грошей", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронцям вдалося задокументувати щонайменше два такі факти. Йдеться про "Volkswagen Personenkraftwagen", який чоловік оформив як гуманітарну допомогу для благодійної організації й продав за 4 000 доларів, і автомобіль "Nissan Navara", який за аналогічною схемою закарпатець продав за 5 800 доларів, — додають у відомстві.

Фото: Нацполіція у Закарпатській області/Facebook

Чоловіку вже повідомили про підозру. Слідчі вилучили у нього гроші, отримані за продаж автомобілів та інші речові докази.

Справу скерують до суду. За ч. 3 ст. 201-2 КК України чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3-х років з конфіскацією майна.

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