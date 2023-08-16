НовиниВійнаРегіониВідеоТекстиРозслідуванняВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФНАТОУкраїна-ЄСКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Продавав ввезені як гуманітарну допомогу автомобілі: на Закарпатті затримали чоловіка
КРИМІНАЛПОЛІЦІЯРегіони

Продавав ввезені як гуманітарну допомогу автомобілі: на Закарпатті затримали чоловіка

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Продавав ввезені як гуманітарну допомогу автомобілі: на Закарпатті затримали чоловіка
Фото: Нацполіція у Закарпатській області/Facebook

На Закарпатті затримали жителя Мукачівського району за підозрою у продажі гуманітарної допомоги.

Про це повідомили на сайті Нацполіції в Закарпатській області.

За даними слідства, організатором виявився 44-річний житель Мукачівського району.

"Закарпатець ввозив автомобілі з-за кордону без сплати обов’язкових податків та зборів. Проте транспорт так і не потрапляв за своїм призначенням на фронт. Після перетину кордону чоловік шукав цивільних клієнтів та продавав автомобілі у приватному порядку, отримуючи за них певну суму грошей", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронцям вдалося задокументувати щонайменше два такі факти. Йдеться про "Volkswagen Personenkraftwagen", який чоловік оформив як гуманітарну допомогу для благодійної організації й продав за 4 000 доларів, і автомобіль "Nissan Navara", який за аналогічною схемою закарпатець продав за 5 800 доларів, — додають у відомстві.

На Закарпатті затримали чоловіка за підозрою у продажі автомобілів, що були ввезені в Україну як гумдопомога для ЗСУ
Фото: Нацполіція у Закарпатській області/Facebook

Чоловіку вже повідомили про підозру. Слідчі вилучили у нього гроші, отримані за продаж автомобілів та інші речові докази.

Справу скерують до суду. За ч. 3 ст. 201-2 ККПродаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчинене у значному розмірі під час дії воєнного стану України чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3-х років з конфіскацією майна.

Підписуйтеся на Суспільне Ужгород: Facebook, YouTube, Telegram, Viber, Instagram, Threads

Топ дня
Німецька далекобійна ракета Taurus
Руйнує бункери, летить на 500 км, має тандемний боєприпас. Як працює німецька далекобійна ракета Taurus
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
дрон SeaBaby
СБУ показала, як виглядають надводні дрони "Морський малюк", якими атакували міст в Криму
Зруйноване зерносховище, Одещина
Російські війська обстріляли 10 областей України. Як минула ніч в регіонах
Shahed, шахед, дрон
Сили ППО збили 13 "шахедів"

Вибір редакції
військова авіація поблизу лінії фронту на сході України
Не створені для війни. Історії молоді на службі в українській армії
Український солдат заряджає АК-47 на стрільбищі
Тризуб на Батьківщині-матері, знищена церква в Запоріжжі, ракетна атака на Покровськ. Тиждень війни у фото
Медики оперують у Херсоні
"У перші дні окупації більшість обладнання ми демонтували та сховали від росіян" — як працює онкодиспансер у Херсоні
Сергій Варакін "Смайл", командир роти снайперів в 58 бригаді
"У мене в підрозділі ні однієї втрати", — командир роти снайперів Варакін про бої під Мощуном та Попасною
Акція "Оленівка — це новий Освенцим" на Софійській площі, Київ, 4 серпня 2022 року
"Ми не знаємо, чому наших рідних завели в ту будівлю стратити". Рік теракту в Оленівці — що з розслідуванням

Дізнайтесь більше
&quot;В соцмережах підтримувала дії російської армії&quot;. На Закарпатті судитимуть жінку
"В соцмережах підтримувала дії російської армії". На Закарпатті судитимуть жінку
ангар
Привласнив 3,5 млн грн при зборі урожаю. На Дніпропетровщині судитимуть підприємця
Допитали ще п'ятьох потерпілих. На Івано-Франківщині продовжують розгляд справи псевдоволонтера Віталія Хемича
Допитали ще п'ятьох потерпілих. На Івано-Франківщині продовжують розгляд справи псевдоволонтера Віталія Хемича
Посадовця військкомату підозрюють у незаконній вирубці дерев у заповіднику
Посадовця військкомату підозрюють у незаконній вирубці дерев у заповіднику на Рівненщині
На початок