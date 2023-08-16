Друга доба без води: як у Смілі на Черкащині долають наслідки ракетного удару

Другу добу без води живуть понад 12 тисяч абонентів із п'яти мікрорайонів у Смілі. 15 серпня російська ракета влучила там у водогін на території підприємства та пошкодила кілометрову ділянку.

Для людей організували підвіз питної та технічної води, розповів міський голова Сергій Ананко.

Місцевий житель Ігор Цех у черзі стоїть хвилин 20. Просить владу збільшити кількість місць для забору води, оскільки утворюються великі черги:

"Мені потрібно на день десь 4 відра технічної води та 2 відра питної. Вчора я набрав технічної, тепер стою у черзі по питну. Великі черги, бо щоб набрати води потрібен час".

Суспільне: Черкаси

Чому не доставляють воду до мікрорайону "Станція Шевченка" цікавиться місцева жителька Катерина Миколаївна:

"Дочка прийшла до нас на Радіозавод, взяла бутиль воду і принесла на Шевченка. Бо вчора ввечері у них тільки відро води накрапало і все. Якщо не прати і нічого такого не робити, то на день вистачає літрів 5. Але зараз вода потрібна на прання, консервацію, приготування їжі"

Суспільне: Черкаси

Ірина Карпова прийшла набрати воду разом із сином. Розповіла: води потрібно багато, оскільки в сім'ї троє дітей:

"Води треба багато: щоб їсти зварити, посуд помити. Тільки поки не перемо, сподіваємося, що полагодять водопровід".

Суспільне: Черкаси

Питну воду працівник комунального господарства "Водгео" Сергій Нестеренко з цистерни розливає майже з восьмої ранку:

"Воду привозимо людям, вони беруть достатньо, але я думаю, що аби ми привозили більше, то розбирали б. Потреба є велика."

Суспільне: Черкаси

Вода в цистерні закінчилася о 12:30. Машину пообіцяли знову наповнити водою та привезти її місцевим мешканцям. Як пояснили в міській раді, автомобіль із питною водою приїжджає за адресами:

вул. Рєпіна, 45 (магазин “Південний”);

вул. Мазура, 12 (магазин “Універсам”);

провулок Павлова 14-16;

Т. Шевченка, 18 (магазин “Малина”);

вул. 40 років Перемоги, 14 (біля “Укрпошти”);

вул. Б. Хмельницького, 46 б (магазин “АТБ”).

Графік підвозу – з 9:00 до 12:00 та з 17:00 до 21:00.

“Якщо вода закінчилась, автоцистерна їде на долив води і вертається на своє місце”, – додав повідомив міський голова Сміли Сергій Ананко.

З його слів, на сесії міськради, 30 серпня, депутати спрямують кошти на відновлювальні роботи дахів і вікон у закладах, які пошкодило вибуховою хвилею.

Що відомо про ракетний удар по Смілі 15 серпня

По території Черкащини вранці 15 серпня російська армія завдала ракетних ударів. Поцілили по територіях медзакладу та приватного підприємства у Смілі, повідомив керівник ОВА Ігор Табурець. Зі слів посадовця, постраждалих немає. Пошкоджений водопровід та теплотраса.

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