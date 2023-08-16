НовиниВійнаРегіониВідеоТекстиРозслідуванняВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФНАТОУкраїна-ЄСКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

День прапора та День Незалежності: які заходи заплановані у Києві
День незалежностіВторгнення Росії в УкраїнуРегіониПодії

День прапора та День Незалежності: які заходи заплановані у Києві

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
прапор
. Фото: КМДА

До Дня Державного прапору України і до Дня Незалежності з міркувань безпеки у Києві не проводитимуть великих масових заходів. Водночас відбудеться кількадесят державних та локальних урочистостей.

Про це у Telegram повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Зокрема, 22-24 серпня у столиці заплановане урочисте підняття Державного прапору, вручення паспортів громадянина юнакам і дівчатам, виставка зразків озброєнь та військової техніки РФ. Також відбудуться концерти, тематичні культурно-мистецькі, інформаційно-просвітницькі та спортивні заходи.

"В цілях безпеки, великі масові заходи не будуть проводитися. Але варіантів, як провести в ці святкові дні дозвілля вистачає. Практично кожен культурний, мистецький, культурно-освітній заклад столиці готує відвідувачам свою окрему святкову програму: буде безліч виставок, концертів, спортивних заходів, ярмарок, різноманітних святкових заходів", — зазначає начальник КМВА Сергій Попко.

Водночас у відомстві наголошують, комендантська година з 22 по 24 серпня не скасовуватиметься. Також людей закликають не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.

Топ дня
Німецька далекобійна ракета Taurus
Руйнує бункери, летить на 500 км, має тандемний боєприпас. Як працює німецька далекобійна ракета Taurus
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
дрон SeaBaby
СБУ показала, як виглядають надводні дрони "Морський малюк", якими атакували міст в Криму
Зруйноване зерносховище, Одещина
Російські війська обстріляли 10 областей України. Як минула ніч в регіонах
Shahed, шахед, дрон
Сили ППО збили 13 "шахедів"

Вибір редакції
військова авіація поблизу лінії фронту на сході України
Не створені для війни. Історії молоді на службі в українській армії
Український солдат заряджає АК-47 на стрільбищі
Тризуб на Батьківщині-матері, знищена церква в Запоріжжі, ракетна атака на Покровськ. Тиждень війни у фото
Медики оперують у Херсоні
"У перші дні окупації більшість обладнання ми демонтували та сховали від росіян" — як працює онкодиспансер у Херсоні
Сергій Варакін "Смайл", командир роти снайперів в 58 бригаді
"У мене в підрозділі ні однієї втрати", — командир роти снайперів Варакін про бої під Мощуном та Попасною
Акція "Оленівка — це новий Освенцим" на Софійській площі, Київ, 4 серпня 2022 року
"Ми не знаємо, чому наших рідних завели в ту будівлю стратити". Рік теракту в Оленівці — що з розслідуванням

Дізнайтесь більше
На Волині на тиждень обмежили проведення масових заходів
На Волині на тиждень обмежили проведення масових заходів
На День незалежності у столиці відбудеться благодійне ралі
На День Незалежності у Києві відбудеться благодійне ралі на ретро-автомобілях. Як взяти участь
Відзначення у Житомирській громаді Дня Державного Прапора та Дня Незалежності. Що відомо
Відзначення у Житомирській громаді Дня Державного Прапора та Дня Незалежності. Що відомо
У Музеї історії Києва відкрили масштабну виставку до 32 річниці Незалежності України — КМДА
У Музеї історії Києва відкрили масштабну виставку до 32 річниці Незалежності України — КМДА
На початок