День прапора та День Незалежності: які заходи заплановані у Києві

До Дня Державного прапору України і до Дня Незалежності з міркувань безпеки у Києві не проводитимуть великих масових заходів. Водночас відбудеться кількадесят державних та локальних урочистостей.

Про це у Telegram повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Зокрема, 22-24 серпня у столиці заплановане урочисте підняття Державного прапору, вручення паспортів громадянина юнакам і дівчатам, виставка зразків озброєнь та військової техніки РФ. Також відбудуться концерти, тематичні культурно-мистецькі, інформаційно-просвітницькі та спортивні заходи.

"В цілях безпеки, великі масові заходи не будуть проводитися. Але варіантів, як провести в ці святкові дні дозвілля вистачає. Практично кожен культурний, мистецький, культурно-освітній заклад столиці готує відвідувачам свою окрему святкову програму: буде безліч виставок, концертів, спортивних заходів, ярмарок, різноманітних святкових заходів", — зазначає начальник КМВА Сергій Попко.

Водночас у відомстві наголошують, комендантська година з 22 по 24 серпня не скасовуватиметься. Також людей закликають не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.