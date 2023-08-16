На Луганщині загинув солдат з Хмельниччини Юрій Чорний

У російсько-українській війні загинув військовослужбовець з Хмельниччини Юрій Чорний. Про смерть воїна на своїй сторінці у Facebook повідомила голова Дунаєвецької міської ради Веліна Заяць.

"Під час виконання бойових завдань із забезпечення відсічі збройної агресії російської федерації на території Серебрянського лісництва Кремінського району Луганської області загинув 21-річний солдат, помічник гранатометника, наш земляк Олексій Чорний", — написала Веліна Заяць.

Боєць поліг у бою 14 серпня 2023 року, повідомили Суспільному у пресслужбі Дунаєвецької міської ради. Поховають Олексія Чорного у Дунаївцях. Дату прощання буде повідомлено додатково.

У воїна залишилась мати та бабуся.

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